Vignes de Villeneuve – Ennemi des abeilles, le produit bio antiflavescence pointé du doigt Des vignerons contraints de traiter lui reprochent sa toxicité envers les butineuses et une dérégulation des acariens. Pas pour les spécialistes, qui évoquent d’autres facteurs. Karim Di Matteo

Interpellé par plusieurs vignerons de Villeneuve, Charles-Henri Pilet a invité deux spécialistes ce lundi pour un échange autour d’un produit que certains professionnels du bout du lac pointent du doigt: le pyrèthre, insecticide bio de lutte contre la flavescence dorée. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Dans la vigne idéale, la guerre des acariens a du bon. Les gourmands typhlodromes se délectent de leurs cousins acariens dits phytophages, ces nuisibles de la vigne, et tout va donc pour le mieux. Sauf qu’à Villeneuve, visiblement, les premiers ne sont plus présents en suffisance et la population des seconds a explosé.