Concerts en Suisse – Ennio Morricone, icône et père Un show grandiose qui rend hommage au génie de la musique de film fera halte à Genève et à Zurich. Ses fils – parmi lesquels Andrea, qui dirigera le spectacle – nous ont reçus chez lui. Alexandre Lanz , Rome

C’est dans cette pièce de son appartement romain – que ses fils ont laissée en état après son décès qu’Ennio Morricone élaborait ses compositions devenues célèbres. PIANO B

Le regard noir scrutant l’horizon et les yeux plissés sous le soleil de Caroline du Sud pendant la guerre de Sécession, «l’homme sans nom» porte la barbe et le poncho comme personne. Vous l’avez reconnu? Clint Eastwood. Affichant une trentaine flamboyante, l’acteur hollywoodien érigé en as de la gâchette est profondément ancré dans l’inconscient collectif comme une certaine idée du mâle alpha. «Le Bon, la Brute et le Truand», de Sergio Leone porte à son apogée, en 1966, les westerns spaghetti, c’est-à-dire produits en Italie.