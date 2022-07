Automobilisme – Énorme crash au GP de Grande-Bretagne, Sainz s’impose La monoplace du Chinois Guanyu Zhou a glissé de longs mètres sur le dos avant d’être projetée dans les grillages. Le pilote n’a rien. L’Espagnol, lui, a remporté son 1er GP.

Guanyu Zhou est resté bloqué dans sa voiture avant d’être dégagé. AFP

Le Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat de Formule 1, a été interrompu dimanche quelques instants après le départ en raison d’un accident impliquant plusieurs pilotes.

Aux abords du premier virage, les monoplaces de Pierre Gasly (AlphaTauri), de George Russell (Mercedes) et de Guanyu Zhou (Alfa-Romeo) sont entrées en contact.

La monoplace de Zhou s’est retournée pour terminer sa course de l’autre côté des barrières de sécurité contre les grillages séparant la piste des spectateurs.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) et le Français Esteban Ocon (Alpine) ont aussi été impliqués indirectement dans l’accident, la Williams a été envoyée contre les barrières alors qu’elle tentait de ralentir.

Pilotes conscients

D’après des informations de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) «les équipes d’urgence sont intervenues immédiatement et les pilotes de la voiture 23 (Albon) et de la voiture 24 (Zhou) ont été conduits au centre médical».

Plus tard, il a été précisé que Zhou et Albon ne souffraient pas de «blessures majeures». Toujours selon la FIA, les deux pilotes «ont été contrôlés au centre médical». Zhou l’a quitté en fin d’après-midi tandis qu’Albon «a été transféré par hélicoptère à l’hôpital de Coventry pour des examens de précaution».

Première pour Sainz

À la suite de cet accident, les autres pilotes sont rentrés dans les stands et la course est repartie plus d’une heure plus tard. Parti en pole dans ce deuxième départ, l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a tenu jusqu’au bout et a remporté sa première victoire en Formule 1.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) l’accompagnent sur le podium, tandis que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s’est classé 4e et que le Néerlandais Max Verstappen, leader au championnat à l’issue de la course mais en difficulté au volant de sa Red Bull, a terminé à une modeste 7e place.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.