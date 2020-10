Italie – Enquête contre Google pour abus de position dominante Mercredi, la justice italienne a annoncé enquêter sur le géant américain pour la publicité d’achat en ligne.

L’entreprise américaine récolte des données sur ses utilisateurs. Keystone

L’autorité garante de la concurrence en Italie a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête contre le géant américain de l’internet Google pour un éventuel abus de position dominante concernant la publicité d’affichage en ligne.

La publicité d’affichage (ou «display advertising») désigne la publicité en ligne comportant un élément graphique, comme une image ou une vidéo.

L’Antitrust conteste à Google «l’utilisation discriminatoire de l’énorme quantité de données collectées par ses applications, qui empêche ses concurrents (…) de pouvoir rivaliser efficacement», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Appauvrissement de la qualité

L’Autorité a souligné que la conduite de Google semblait avoir «un impact fort également sur les consommateurs». «L’absence de concurrence (…) pourrait réduire les ressources allouées aux producteurs et éditeurs de sites web, appauvrissant ainsi la qualité du contenu destiné aux clients finaux», mais pourrait aussi «décourager l’innovation technologique pour le développement de techniques publicitaires moins intrusives pour les consommateurs», estime-t-elle.

Les ventes de publicité en ligne en Italie ont représenté plus de 3,3 milliards d’euros en 2019, soit 22% des ressources des médias, et la publicité par affichage à elle seule 1,2 milliard d’euros. Les ventes de publicité en ligne sont la deuxième source de revenus du secteur des médias.

«Grâce aux cookies placés avec les bannières, pop-ups ou autres formes de messages publicitaires visibles lors de la consultation d’un site web, il est possible pour les annonceurs, les agences et les intermédiaires publicitaires d’acquérir des données pertinentes sur le choix de consommation de l’utilisateur et donc de personnaliser les campagnes ultérieures, en orientant les messages vers le contenu qui intéresse l’utilisateur», rappelle l’Autorité.

Profils détaillés des personnes

Google dispose d’un certain nombre d’outils qui lui permettent de reconstituer en détail le profil des personnes auxquelles les messages publicitaires sont adressés, comme le système d’exploitation mobile Android, le navigateur Chrome, les services de cartographie et de navigation Google Laps/Waze et tous les autres services fournis par le biais de Google ID (gmail, drive, docs, sheets, YouTube).

Or, selon l’Autorité, Google «semble s’être livré à une discrimination en refusant notamment de fournir les clés de décryptage de Google ID».

AFP/NXP