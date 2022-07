Asie – Enquête souhaitée sur des troubles meurtriers en Ouzbékistan Les autorités ouzbèkes ont annoncé la mort de 18 personnes lors d’affrontements survenus vendredi au Karakalpakstan, une région pauvre du nord-ouest du pays.

Michelle Bachelet, le 13 juin 2022 à Genève. (Image d’illustration) AFP

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, et les États-Unis ont réclamé mardi une enquête rapide et indépendante sur les affrontements meurtriers survenus lors de manifestations de masse en Ouzbékistan.

Les autorités ouzbèkes ont annoncé lundi la mort de 18 personnes lors d’affrontements survenus vendredi au Karakalpakstan, lors de manifestations dénonçant un projet de réforme constitutionnelle qui réduirait l’autonomie accordée à cette région pauvre du nord-ouest du pays et dont Noukous est la capitale.

«Les informations que nous avons reçues sur des violences graves, dont des meurtres, durant les manifestations sont très préoccupantes», a déclaré Michelle Bachelet dans un communiqué, appelant «les autorités à faire preuve de la plus grande retenue» et à «ouvrir immédiatement une enquête transparente et indépendante sur toute allégation d’actes criminels (…), y compris les violations commises par des agents de l’État».

500 personnes arrêtées

Les États-Unis ont de leur côté exprimé leur inquiétude et appelé toutes les parties à rechercher une «solution pacifique» aux tensions. «Nous exhortons les autorités à mener une enquête complète, crédible et transparente sur les violences, dans le respect des normes internationales et des meilleures pratiques», a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, dans un communiqué.

Michelle Bachelet a par ailleurs indiqué que plus de 500 personnes ont été arrêtées. «Les gens ne devraient pas être condamnés parce qu’ils exercent leurs droits», selon l’ancienne présidente du Chili, qui a rappelé qu’«en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Ouzbékistan participe, chacun a droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique, le droit de participer aux affaires publiques», de voir un avocat rapidement après son arrestation et d’avoir un procès équitable.

Les affrontements entre manifestants antigouvernementaux et forces de sécurité sont la plus grave crise qu’a connue Chavkat Mirzioïev, ancien premier ministre devenu président en 2016 à la mort de son prédécesseur et mentor Islam Karimov.

État d’urgence

Il a mené d’importantes réformes économiques et sociales, promettant aussi une timide libéralisation politique. Réélu l’année dernière, il a récemment donné un tour de vis. Le chef de l’État veut réformer la Constitution pour qu’elle lui permette de rester au pouvoir plus longtemps.

Un état d’urgence d’un mois a été décrété samedi dans la région, mais la Haut-Commissaire a rappelé aux autorités ouzbèkes que les restrictions sous état d’urgence doivent être conformes au droit international, nécessaires, proportionnelles, non discriminantes, limitées dans le temps et surveillées pour éviter les excès.

Michelle Bachelet a pressé le gouvernement de rétablir immédiatement internet, estimant que la mesure à un impact sur certains droits fondamentaux (liberté d’expression, accès à l’information). Ce nouvel épisode de violences s’ajoute à la longue liste de heurts, émeutes, répressions et affrontements qui secouent régulièrement les ex-républiques soviétiques d’Asie centrale, sur lesquelles la Russie exerce toujours une grande influence.

AFP

