Enquête sur Evgueni Prigojine – Wagner mis à nu grâce aux maladresses de «ses bras cassés» Le suisse Dimitri Zufferey copublie une enquête poussée sur les mercenaires russes, menée grâce à la technique de l’OSINT, une plongée dans l’immensité du web. Théophile Simon

Un mémorial informel en hommage au chef de la milice Wagner, Evgueni Prigojine, à Moscou, le 3 septembre 2023. KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Un ballet aérien entre Moscou et Bamako. Un match de foot commenté sur les réseaux sociaux russes depuis la Centrafrique. Des entreprises répertoriées au Registre du commerce russe. Des centaines de vidéos amateurs diffusées depuis le champ de bataille. Voici une fraction de l’impressionnante masse d’informations recueillies sur internet et compilées par les journalistes Dimitri Zufferey et Lou Osborn pour retracer le parcours de la milice Wagner. Cette tâche, titanesque, donne un livre à paraître le 15 septembre: «Wagner: Enquête au cœur du système Prigogine» (Éditions du Faubourg).