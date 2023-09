Enseignement à Aigle – Le gymnase du Chablais se fait un peu plus réel Mis à l’enquête publique jusqu’au 21 septembre, l’établissement est prévu pour accueillir 1100 élèves à la rentrée 2026. Il est très attendu… sera-t-il suffisant? Patrice Genet

Le gymnase du Chablais doit prendre place sur le site qu’occupait l’hôpital d’Aigle. Giorgis Rodriguez Architectes/État de Vaud

«Une étape importante». Ce sont les mots, empreints d’une retenue toute vaudoise, qu’a choisis Frédéric Borloz pour qualifier la mise à l’enquête publique du gymnase du Chablais. Lui qui, du rôle du syndic aiglon porteur du projet, est passé l’an dernier à celui de conseiller d’État chargé du Département de l’enseignement et de la formation «espère surtout que cette étape permettra de rassembler positivement les quelques opposants». Ceux-ci ont jusqu’au 21 septembre pour se manifester.

«Nous serons soulagés lorsque la Municipalité d’Aigle délivrera le permis de construire au canton», avance de son côté l’actuel syndic d’Aigle, Grégory Devaud. C’est que la réalisation de cet établissement, prévu pour accueillir 44 salles d’enseignement et quelque 1100 étudiants dès la rentrée d’août 2026, est urgente. «On a notamment dû investir rapidement dans la location d’un bâtiment à Crissier pour pallier les retards à Aigle et Échallens», illustre Frédéric Borloz.

Un projet déjà sous-dimensionné?

Les attentes sont fortes dans la région. Si le gymnase du Chablais doit notamment permettre de désengorger celui de Burier, la question de l’éventuel sous-dimensionnement d’un projet somme toute peu récent se pose. «La croissance démographique de la région est importante, souligne Nicolas Croci Torti, municipal à Ollon, doyen administratif des écoles de Bex et ancien député. Après, il faudra aussi voir les résultats de la politique de promotion de l’apprentissage lancée par le département de M. Borloz. Peut-être qu’à dix ans, la proportion de gymnasiens tendra à diminuer; ce rééquilibrage est en tous les cas espéré.»

Pour Frédéric Borloz, justement, la réponse est claire: «Non, ce projet n’est pas sous-dimensionné. On construit des gymnases pour 1000 à 1200 élèves, on ne veut pas des gymnases plus grands. En termes de gestion, de direction d’établissement, d’ambiance, d’échanges entre les classes, le constat avait été fait qu’il s’agissait là d’une taille optimum. Nous avons là un projet équilibré.»

Concurrence à Saint-Maurice?

Devisé à 56 millions de francs, le futur gymnase s’adressera «en premier lieu aux gens du Chablais, et du Chablais vaudois en priorité», souligne le conseiller d’État, précisant qu’«il n’est pas question de faire concurrence aux établissements valaisans en fonction». Et, au premier chef, au Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice.

Grégory Devaud est lui, moins catégorique. «Bien sûr qu’il y aura une forme de concurrence, ne serait-ce qu’au niveau des branches enseignées ou tout simplement en termes de positionnement géographique. Mais j’y vois plutôt une réelle complémentarité entre les deux établissements.»

