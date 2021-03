Renforcer l’enseignement des mathématiques à l’école obligatoire n’est pas le moindre des chantiers lancés par la conseillère d’État Cesla Amarelle. Il s’agit à la fois d’y faire le lit de la «science informatique», de booster la représentation féminine dans les cursus scientifiques, et encore d’améliorer les connaissances de base des élèves, réputées lacunaires. Pour ce faire, la socialiste est conseillée depuis le début par Thierry Dias, didacticien des maths au CV long comme le bras, nommé entre-temps recteur de la HEP.

Vous avez expertisé l’enseignement des maths en France pour le président Macron, et dans le canton de Vaud pour la ministre Amarelle. Quels constats faites-vous?

Il est compliqué d’en faire une synthèse mais globalement, on peut dire que le système suisse est efficace, et l’enseignement des maths y est de bonne qualité en comparaison internationale, c’est ce que montre l’étude Pisa notamment. Il n’y a pas un taux d’échec anormalement élevé, mais une «distribution» normale entre les bons et les moins bons élèves. En France en revanche, on constate que le système a généré des extrêmes, puisqu’il est capable de former une véritable élite mathématique, alors que le niveau général des écoliers est d’une grande faiblesse.