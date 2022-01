2022, Lausanne. Dans l’agenda d’un élève vaudois d’une dizaine d’années, une remarque interpelle sa maman: «Merci de vous assurer que vos enfants savent tous lire l’heure, afin de pouvoir leur apprendre à le faire en allemand.» Elle se rend soudain compte qu’elle n’est finalement pas sûre à 100% que son enfant sache rapidement dire quelle heure il est en jetant un simple coup d’œil à l’horloge de la gare…

Il est vrai qu’aujourd’hui, les petits voient bien plus souvent les chiffres lumineux du four, du réveil, de la voiture ou du smartphone emprunté à leurs parents que la position de deux aiguilles sur un cadran. L’apprentissage de l’heure est encore inscrit dans le cursus scolaire, mais de manière assez floue, ce qui laisse de la liberté aux enseignantes et enseignants, et leur permet d’adapter le cours à chaque classe.