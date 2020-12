Course à la Muni de Lausanne – Ensemble à Gauche affirme sa radicalité en faveur des plus précaires Les quatre candidats de la formation dénoncent la mollesse du duo PS-Verts et préconisent une action sociale, climatique et inclusive. Cindy Mendicino

(de g. à dr.) Johann Dupuis, Franziska Meinherz, Maïmouna Mayoraz et Pierre Conscience. Vanessa Cardoso

Avec un ticket jeune, paritaire, et issu des mouvements sociaux actuels, Ensemble à Gauche part à l’assaut de la Municipalité de Lausanne dans un vent de fraîcheur. Et en opposition à plus de trente ans de domination d’une gauche qui ne satisfait pas sa branche radicale.

Jeudi après-midi, Franziska Meinherz, Pierre Conscience, Maïmouna Mayoraz et Johann Dupuis, présentaient leur programme. Élus communaux, militante à la grève du climat ou dans les mouvements de défense queer et antiraciste, défenseurs des travailleurs et travailleuses… tout y est.