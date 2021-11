Élections cantonales vaudoises 2022 – Ensemble à Gauche lance cinq candidats pour le Conseil d’État La coalition de la gauche radicale présente sa liste. Son allié au Grand Conseil, le POP, aura ses propres candidats. Jérôme Cachin

Les cinq candidats d’Ensemble à Gauche pour l’élection au Conseil d’État: Elodie Lopez, Mathilde Marendaz, Gabriella Lima, Taraneh Aminian et Hadrien Buclin. Jean-Christophe Bott, Keystone ATS

La gauche de la gauche ne fait pas front commun dans le cadre de l’élection au Conseil d’État de mars prochain. Cette échéance permettra à la coalition Ensemble à Gauche (EàG), d’une part, et au Parti ouvrier populaire (POP), d’autre part, d’afficher séparément leurs têtes de liste dans le but de se maintenir au Grand Conseil, où leur groupe commun compte aujourd’hui sept élus.

Quatre arrondissements

EàG, qui regroupe SolidaritéS, Solidarité & Écologie et Décroissance Alternatives, lance cinq candidats. Le POP, lui, dévoilera sa liste début décembre. On en saura plus sur la collaboration pour les élections au Grand Conseil. EàG se dit en mesure de présenter des listes dans quatre arrondissements: Lausanne, Ouest lausannois, Riviera-Chablais et Jura-Nord vaudois.

Sur sa liste de combat pour le Conseil d’État, EàG place ses trois députés actuels: Hadrien Buclin (SolidaritéS, Lausanne), Elodie Lopez (Décroissance Alternatives, Vevey) et Taraneh Aminian (Décroissance Alternatives, La Tour-de-Peilz, ex-municipale, ex-socialiste). Ils sont rejoints par Mathilde Marendaz (Solidarité & Écologie, Yverdon, conseillère communale, ex-Verts et Jeunes Verts) et Gabrielle Lima (Solidarités, Lausanne).

Le feu au lac

«Il y a bien le feu au lac, lance Elodie Lopez. Il faut un nouveau plan climat visant zéro émission carbone en 2030.» Au programme, il y a aussi l’interdiction du béton armé, défendue par Mathilde Marendaz. Hadrien Buclin demande une limitation à 8% du poids des primes maladie dans les budgets des ménages (10% aujourd’hui) et dénonce une inaction du Conseil d’État dans le dossier de la régularisation des sans-papiers. Taraneh Aminian revendique une école «accessible à tous jusqu’à la majorité». Enfin, sur la fiscalité, Gabriella Lima soutient un arrêt des «traitements de faveur» pour les entreprises les plus polluantes.

