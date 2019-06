Ensemble à Gauche prône la semaine de 20 heures

Après le POP il y a quinze jours, c’est Ensemble à Gauche (EàG) qui a lancé, jeudi, sa campagne pour les élections fédérales d’octobre. La coalition réunit SolidaritéS, Décroissance-Alternatives et Solidarité & Écologie.

Deux têtes de liste ont été choisies pour briguer le Conseil des États et ainsi gagner en visibilité médiatique. Franziska Meinherz, doctorante à l’EPFL âgée de 28 ans, forme un tandem avec Yvan Luccarini, le député veveysan de Décroissance-Alternatives, de vingt ans son aîné. La première, issue des rangs de SolidaritéS, est une figure de la Grève du climat. Le second incarne la thèse décroissante au Grand Conseil, où il siège depuis deux ans. À leurs côtés, 17 autres candidats visent le Conseil national. Parmi eux, les députés lausannois Jean-Michel Dolivo et Hadrien Buclin, ou encore Tania Diaz, qui fut candidate à la Municipalité d’Yverdon en 2015.

Le programme politique d’EàG résulte d’un dosage entre les sensibilités – certes très proches – de chaque composante de l’alliance. Celle-ci militera notamment pour une réduction du temps hebdomadaire de travail à 32 heures – et même 20 heures, à terme – couplée à l’instauration d’un salaire minimal de 4500 francs à temps plein et d’une retraite à 60 ans. «Nous passons plus de la moitié de notre vie au travail, à produire des richesses qui ne profitent qu’à une infime minorité», a fustigé Franziska Meinherz.

Les candidats en appellent ainsi à «une décroissance juste et solidaire», qui «fasse d’abord payer la crise environnementale aux plus gros pollueurs», notamment «les 100 multinationales qui sont responsables dans le monde de 70% des émissions de gaz à effet de serre». Autre cheval de bataille: la lutte contre le racisme et l’ouverture des frontières. Yvan Luccarini: «Nous vivons dans un système où les capitaux et les marchandises voyagent librement et traversent les frontières, alors que celles-ci sont synonymes de mort ou de violence pour des êtres humains. Ignoble.»

Selon toute vraisemblance, EàG et le POP concluront un sous-apparentement de leurs deux listes au sein du traditionnel apparentement des listes de gauche, PS et Verts compris. Le secrétaire de SolidaritéS Vaud, Pierre Conscience, a toutefois réitéré le souhait de voir le POP revenir dans le giron de la coalition afin que la gauche radicale présente une seule liste. «Nous sommes prêts à retirer des candidats pour accueillir les leurs, car nous pensons qu’il vaut mieux être unis et ne pas perdre du temps pendant la campagne à expliquer pourquoi nous sommes divisés.» (24 heures)