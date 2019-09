Ensemble à Gauche veut la neutralité carbone en 2030

Le climat est définitivement le thème phare de cette campagne des élections fédérales d’octobre. La coalition Ensemble à Gauche, qui a lancé sa campagne ce jeudi matin à Lausanne, ne déroge pas à la règle. Durant les six semaines à venir, elle parlera de «justice climatique» et d’«égalité pour tous».

Ensemble à Gauche est en fait une coalition réunissant trois partis de la gauche radicale: SolidaritéS (implantée à Lausanne), Décroissance-Alternatives (Vevey) et Solidarité & Écologie (Yverdon), ainsi que des indépendants.

«La Confédération vise la neutralité carbone en 2050. C’est insuffisant face à l’urgence», commente Franziska Meinherz, candidate de SolidaritéS au Conseil national et au Conseil des États. «Le GIEC (ndlr: Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) n’a pas tenu compte de la fonte du permafrost dans ses calculs. Nous voulons une neutralité carbone en 2030, avec une baisse des émissions polluantes plutôt que des mesures compensatoires qui ne marchent pas.»

Elle pointe notamment du doigt les taxes écologiques, qui touchent toute la population au lieu de cibler les principaux pollueurs. Mais aussi le fait que la Suisse mise sur les biocarburants importés, car «ils mettent en danger l’agriculture à l’étranger».

Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives), lui aussi candidat au National et aux États, abonde: «Il ne faut pas compenser, mais réduire les émissions. Nous voulons une interdiction des véhicules à carburant fossile d’ici à dix ans, car d’autres solutions existent.»

La gauche radicale vaudoise, qui n’a plus d’élu fédéral depuis le départ de Josef Zisyadis en 2011, est divisée, avec d’un côté le POP et de l’autre Ensemble à Gauche. Mais les deux se retrouvent sur plus d’un point, comme le climat et l’égalité, ainsi que la gratuité des transports publics.

Ensemble à Gauche (EàG) a annoncé jeudi qu’elle a approché d’autres formations et des associations pour lancer une initiative populaire sur cette idée. Mais EàG parle désormais de «gratuité des transports publics régionaux». «Le concept de région est à géométrie variable, explique Yvan Luccarini. Il faut penser en termes d’objectifs sociaux, pas en termes de frontières.»