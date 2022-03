Témoignage – «Entendre de vive voix ce que son enfant a vécu, c’est l’enfer» Natacha Koutchoumov, mère d’un enfant placé au Foyer de Mancy, regrette le manque de soutien aux victimes et à leurs parents suite aux maltraitances. Chloé Dethurens

La mère d’Elias dénonce notamment le manque de prise en charge du traumatisme qu’a vécu son fils. PIERRE ALBOUY

«C’est un vrai cauchemar, depuis le début.» Natacha Koutchoumov est la mère d’un garçon souffrant d’autisme placé au foyer de Mancy, entre 2018 et 2020. Elias fait partie des enfants qui ont subi négligences et mauvais traitements au sein de l’institution, que sa mère a dénoncé au département en juillet 2019 déjà. Pour celle qui est aussi présidente d’Autisme Genève, les réformes annoncées par l’audit ne suffisent pas: elle regrette qu’aucun suivi ne soit proposé aux victimes et à leurs familles.