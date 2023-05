Abusée par le gourou d’Orbe – «Entendre que l’on a été victime libère du poids de la culpabilité» Parler devant les juges, partager son expérience traumatisante avec d’autres femmes ont permis à C. de tourner la page sur les abus commis par le «thérapeute». Témoignage. Flavienne Wahli Di Matteo

Après plus de deux ans, C. a retrouvé confiance en elle. Avec huit autres victimes du premier procès, elle est venue soutenir ses sœurs d’infortune lundi à Yverdon, pour la lecture du verdict. FWA

Il est rare de retrouver une victime plusieurs années après le procès de son bourreau. Plus rare encore qu’elle accepte de témoigner de son vécu, après l’expérience de la justice. C’est pourtant ce que fait volontiers C., deux ans et demi après avoir fait partie de la douloureuse cohorte des premières victimes du gourou d’Orbe. «Cela me semble important de partager ce vécu.»