Élections communales 2021 – Entente en force à Échallens et surprises dans le Gros-de-Vaud Les deux nouvelles formations n’ont pas bousculé les équilibres dans le chef-lieu de district. Les indépendants gagnent à Penthalaz et la porcherie de Thierrens n’a pas bousculé les élections. Sylvain Muller

Les scrutateurs d’Echallens recevant la donnée d’ordre du président du Conseil communal Serge Wenger. Sylvain Muller

L’arrivée de deux nouvelles formations politiques allait-elle redistribuer les cartes à Échallens? La réponse est «non, mais…». Détentrice des cinq sièges à la Municipalité et d’une très confortable majorité au Conseil communal, l’Entente communale reste en effet en position de force. Elle a en effet placé sans problème ses quatre candidats à l’Exécutif dès le 1er tour des élections communales de dimanche.

Les municipaux sortants Serge Bornick, Christian Monney et Corinne Sauty seront donc rejoints par leur colistier, enfant du village et président de la Commission des finances du Conseil communal, Sébastien Salvi. L’UDC Jacque Gottofrey est premier vient-ensuite, devant les deux candidates du nouveau mouvement Écologie & Citoyenneté, Céline Müller et Catherine Carron. Reste maintenant à savoir si l’assemblée de l’Entente décidera lundi soir de lancer un ou une candidate supplémentaire pour le 2e tour.

«Le résultat global prouve que notre travail est toujours apprécié.» Jean-Luc Miserez, président de l’Entente communale d’Échallens

La question fera certainement débat, car parallèlement à ce succès, la formation a perdu quelques plumes dans l’élection du Conseil communal, où elle passera de 43 à 32 sièges (sur 60). «On s’y attendait un peu, avoue le président Jean-Luc Miserez. Mais le résultat global prouve que notre travail est toujours apprécié.»

Au niveau de l’organe législatif, la nouvelle formation Échallens Autrement se paie le luxe de décrocher 9 sièges, soit autant que le groupe Socialistes, verts et indépendants (-2 sièges). L’autre nouvelle formation, Écologie & Citoyenneté, en décroche 5, soit autant que les UDC qui en perdent un pour cette nouvelle législature.

Dans les autres communes du district

Parmi les résultats dans les autres communes du district du Gros-de-Vaud, on relèvera la belle performance du Groupement Indépendant de Penthalaz (GIP), qui place ses trois candidats à la Municipalité dès le 1er tour. Il reprend ainsi la majorité au Groupe Socialistes, Vert-es & Sympathisants (GSVS). À noter que le syndic Piéric Freiburghaus est sorti 6e et dernier du 1er tour, et qu’il devra donc passer par le second s’il veut avoir une chance de poursuivre son mandat.

À Montanaire, commune fusionnée dont fait partie le village de Thierrens, le projet controversé de porcherie pour 1500 porcs prévu dans ce village n’a finalement pas pesé sur les élections. Les sept candidats de la liste «Montanaire ensemble», sur laquelle figurait notamment le syndic Claude-Alain Cornu, ont été élus dès le 1er tour. Aucun des trois candidats de la liste concurrente, «BVM - Bien vivre à Montanaire», née dans le sillage des oppositions au projet de porcherie, n’est parvenu à s’immiscer parmi eux.

Parmi les faits marquants dans le district du centre du canton, on retiendra encore la non-réélection de la municipale Anne-Marie Duport à Boussens et les difficultés de la Municipalité sortante de Villars-le-Terroir: seul Lionel Favre a réussi à repasser au 1er tour aux côtés de deux nouveaux. Ses quatre collègues dont le syndic Eric Glauser sont, eux, en ballottage. Enfin, pour la petite histoire, on retiendra qu’à Ogens, Andréa Zimmermann a été élue à la Municipalité lors du second tour par… 6 voix!