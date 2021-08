48e édition de Sierre-Zinal – Entre ange et démon, Maude Mathys touche au paradis Dans le val d’Anniviers, l’athlète d’Ollon affole le chrono. Kilian Jornet s’offre un 9e succès. Pierre-Alain Schlosser

Maude Mathys était sans rivales lors de la 48e édition de Sierre-Zinal. keystone-sda.ch

Elle voulait montrer qui était la patronne. Que les palpitations cardiaques qui l’ont gênée la semaine dernière à Thyon-Dixence n’étaient qu’une péripétie. Samedi, Maude Mathys a mis tout le monde d’accord à Sierre-Zinal. En faisant la course en tête de bout en bout, l’athlète de 34 ans a frappé un grand coup dans les esprits.

Elle a remporté la Course des cinq 4000 dans un temps canon de 2 h 46’ 03”, soit 2’ 45” de mieux que l’an dernier. Un record qui ne sera pas homologué car depuis 2020, le parcours emprunte le tracé de la catégorie Touristes, en raison des restrictions sanitaires.

Avec respectivement 2’ 55” et 9’ 20” d’avance sur la Néerlandaise Nienke Brinkman (2e) et la Française Anaïs Sabrié (3e), la championne d’Europe et vice-championne du monde de course de montagne est actuellement intouchable.

«C’était un peu l’ange et le diable jusqu’à ce matin. Heureusement, le mental fait partie de mes forces et, cette fois, c’est l’ange qui a pris le dessus.» Maude Mathys

Et pourtant, il y a quelques jours, elle sentait le besoin de marquer une pause, de prendre des vacances. Maude Mathys a dû trouver les ressources pour se remotiver. «C’était un peu l’ange et le diable jusqu’à ce matin, confiait-elle, après son succès. Durant toute la semaine, je me disais que je devais juste profiter. Et d’autres fois, je disais: «Vas-y Maude, montre-leur que c’est toi la patronne». Même pendant la course, il y a eu des moments de doutes. Heureusement, le mental fait partie de mes forces et, cette fois, c’est l’ange qui a pris le dessus.»

Maude Mathys et sa célébration, juste avant son triomphe. keystone-sda.ch

Raclette et vacances

Pressée de manger une bonne raclette et de partir en vacances dans le canton de Saint-Gall avec son mari et ses enfants, la championne a été très rapide sur le tracé anniviard. Elle s’est même offert le luxe d’en garder sous la pédale.

«Si je vais à fond jusqu’au bout, je sais que je peux encore grappiller une minute ou même davantage. Dans la dernière demi-heure, j’étais comme à l’entraînement, sans avoir besoin de faire monter les pulses», a-t-elle ajouté. Elle s’est même permis de signer sa victoire en marchant sur les mains, avant de franchir l’arrivée.

Kilian Jornet savoure son 9e succès sur Sierre-Zinal avec le public et la mascotte «Bouky». keystone-sda.ch

Kilian Jornet a lui aussi été insatiable. Signant son 9e succès à Zinal (2 h 31’ 44”), le Catalan de 33 ans n’a pas arrêté de jouer avec les caméras qui le suivaient pendant la course! «C’est du bonheur de courir!, a-t-il commenté. Aujourd’hui, je me sentais bien, j’ai pu profiter un peu. On va essayer de gagner une 10e fois, mais je n’en fais pas une obsession.»

Le Britannique Robbie Simpson (2e) et l’Italien Cesare Maestri (2’ 07”) complètent le podium.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.