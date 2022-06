Cyclisme suisse – Entre ascensions individuelles et émulation collective La nouvelle génération de talents helvétiques, emmenée par Marc Hirschi, voudra se montrer dès dimanche sur la boucle nationale. À terme, elle devrait créer des vocations chez les jeunes. Simon Meier

Marc Hirschi, ici lors du dernier Tour de Romandie, a tout pour incarner la figure de proue d’une génération très prometteuse. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Il y aura 19 Helvètes en cuissard, dimanche à Küsnacht, sur la ligne de départ d’un Tour de Suisse relevé à tous les niveaux (parcours montagneux à souhait, plateau de très bonne facture). La cohorte rouge à croix blanche s’avère d’autant plus spectaculaire qu’à la quantité, elle allie la qualité. Dans la roue de Stefan Küng (28 ans), la nouvelle vague composée de Marc Hirschi (23), Gino Mäder (25) et Stefan Bissegger (23) a des chances de briller jusqu’au contre-la-montre final du 19 juin à Vaduz. Et c’est tout le vélo suisse qui pourrait en profiter; y compris à long terme.