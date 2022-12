Volleyeurs en pause – Entre Chênois et le LUC, c’est le grand écart Le derby, à l’avantage des Genevois, l’a confirmé. Les deux équipes lémaniques n’évoluent pas au même niveau. Pas sûr qu’elles échangent leurs rôles en janvier. Pascal Bornand

Felipi Rammé en veut. L’ailier brésilien de Chênois a profité de ses quatre matches de Coupe d’Europe pour se bonifier et prendre son envol. BASTIEN GALLAY

Quatorze points les séparent. Entre eux, c’est le grand écart, une situation inédite tant leur rivalité les a plus souvent rapprochés. Cette saison, Chênois trône et le Lausanne UC (6e) tâtonne. Le derby de samedi, remporté 3-1 par les Genevois, n’a fait que refléter cette différence. Pour les deux équipes, la pause de Noël est un cadeau bienvenu. Elle permettra aux Genevois de reprendre des forces après un automne énergivore. Aux Vaudois, elle offrira un peu de répit avant un mois de janvier crucial dans la course aux play-off, dont ils sont pour l’heure exclus.