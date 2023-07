D’une semaine à l’autre, la Terre a forcément tourné. Les roues des vélos aussi. Et les idées noires dans les esprits chamboulés. Samedi passé au vélodrome d’Oerlikon, les proches de Gino Mäder, accompagnés au moins en pensées par tous ceux qui l’avaient aimé de près ou de loin, se recueillaient à la mémoire du cycliste tragiquement tué dans l’exercice de sa passion, à 26 ans. Ce samedi à Bilbao s’élance, dans un enthousiasme voilé, un 110e Tour de France qui aurait dû être son premier.

La collision est violente entre le deuil et la kermesse, l’incompréhension et l’adrénaline, le stop et l’encore; il y a même des jours où l’épopée paraît dérisoire. Mais la Terre, comme les jarrets des champions et les sacro-saintes caméras du monde entier, continuent de tourner. Alors la Grande Boucle, même si elle ressemble davantage à une longue traversée d’ouest en est cette année, repart pour un Tour.

Vendredi, dans les flonflons naissants du formidable raout, les instances du cyclisme, si promptes à se déchirer à tout propos depuis des années, ont annoncé leur volonté de faire cause commune à propos de la sécurité des coureurs. Au bout d’un siècle, l’étape est à signaler: on se pose des questions et parfois même, on essaie d’y répondre.

Les points d’interrogation, à l’instar du canon d’Antoine Blondin, du maillot à pois ou du petit salé aux lentilles, font partie de l'ADN du Tour de France. Tantôt on se lèche les babines, tantôt on se frotte les yeux. En directeur avisé de la légende, Christian Prudhomme parle plus volontiers de la magie que des dérives; du spectacle annoncé que de la lutte antidopage.

Le Tour de France décolle samedi dans la ferveur basque avant de rejoindre lundi un Hexagone enflammé par un autre décès, celui du jeune Nahel. La route s’annonce agitée sur le bitume comme sous les pavés. La Terre n’a pas fini de tourner.

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.