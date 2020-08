Transports – Entre Genève et Zurich, le rail s’envole Dix liaisons CFF quotidiennes recevront un numéro de vol Swiss, histoire d’offrir des garanties aux voyageurs qui doivent embarquer à Kloten. Andrés Allemand Smaller

Vous pouvez désormais «décoller» en train de Cointrin avant d’embarquer à Zurich-Kloten. KEYSTONE

Drôle d’oiseau. Est-ce un train volant? Un avion sur rail? La compagnie aérienne Swiss vient de lancer, en ce mois d’août, le service «Flugzug» (train-avion) entre Genève et l’aéroport de Zurich. Sous ce nom intraduisible se cache un concept nouveau pour donner un coup de fouet aux navettes ferroviaires reliant la Cité de Calvin à celle de Zwingli. Si vous devez embarquer à Kloten sur un vol international, vous pourrez désormais inclure dans votre billet une liaison CFF qui portera désormais un numéro de vol. Ainsi, si un problème sur le rail risque de vous faire rater le décollage à Zurich, Swiss s’engage à vous garantir un réacheminement ou un changement de réservation.

Il s’agit bien sûr d’encourager les voyageurs à reprendre l’avion en ces temps de Covid-19. En raison de la pandémie, la fréquence aérienne a fortement diminué, notamment entre Cointrin et Kloten. Et même si Swiss n’entend pas supprimer les vols entre ces deux aéroports, les «Flugzug» doivent offrir davantage de souplesse aux passagers puisqu’il y aura dix liaisons quotidiennes dans les deux sens. Ce n’est pas une première en Suisse, puisque ce service a d’abord été lancé entre Bâle et Zurich. Il a aussi été lancé depuis Lugano, profitant de l’ouverture prochaine du tunnel du Ceneri. À terme, la ville tessinoise ne sera plus qu’à deux heures de trajet de la métropole alémanique.

Dans un deuxième temps, Swiss espère étendre ses services ferroviaires par-delà les frontières, vers Milan – une ville qui pourrait à terme être reliée en moins de trois heures et demie – et vers Munich en quatre heures seulement.