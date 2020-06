Genève – Entre Genthod et Bellevue, la guerre des ordures D’un côté de la rue, les poubelles des résidents de Bellevue sont levées, mais pas de l’autre côté, où logent les habitants de Genthod. Ces derniers crient à la discrimination. Tollé et pétition. Céline Garcin

Les poubelles sèment la discorde entre Genthod et Bellevue (Photo d’illustration). Jilbert Ebrahimi/Unsplash

On peut penser que le sujet est anodin, futile. Au contraire, il est brûlant. Depuis le 2 juin, le camion-poubelle ne passe plus par le chemin de la Printanière, à Genthod (GE). Ou plus exactement, il y passe mais ne lève les poubelles que d’un côté de la rue. Les voisins d’en face sont, eux, priés d’apporter leurs sacs noirs à un container collectif installé à plusieurs centaines de mètres de leur logement. Furieux, ces habitants ont écrit à la Mairie et lancé une pétition.