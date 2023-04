Abo Le LS a un petit frère au Cameroun – Entre gouilles et poussière, le lointain destin du faux Lausanne-Sport L’usage de s’approprier le nom d’un club européen est commun en Afrique. Le LS tient son heure de gloire grâce à une académie camerounaise. Reportage sur la terre rouge d’un ghetto nommé Anguissa.

Trop de poussière quand il fait beau, trop de gouilles quand il pleut: les conditions d’entraînement n’ont rien de royales sur le terrain ocre du Lausanne-Sport de Yaoundé. Levegi / John Nsouke

Ici, pas de filets de protection derrière les buts. Les ballons qui s’envolent au-dessus du cadre finissent à choix sur une route bondée à toute heure ou sur des planches de bois pointues, derniers remparts avant la rue mais principal ennemi des sphères si vite percées. Ici, pas d’exclusivité non plus. L’équipe qui occupe les lieux peut bien être professionnelle, elle partage sa croûte avec les élèves des deux écoles attenantes, qui en profitent en même temps qu’elle. Et puisqu’il est question de terrain, ici, pas de gazon non plus. On croise chaque matin les doigts pour que quelques gouttes de pluie plaquent la poussière volatile sur la célèbre terre rouge de Yaoundé servant de surface de jeu. Mais pas trop, sinon ce sont les gouilles qu’il s’agit de dribbler.