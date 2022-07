Visite guidée – Entre interactions et souci écologique, l’EHL nouvelle ouvre ses portes Le nouveau campus de l’école supérieure lausannoise révèle des espaces plus que généreux, tout en transparence et en profondeur. Alain Detraz

La nouvelle entrée de l’EHL Hospitality Business School s’ouvre désormais sur la route de Berne. VANESSA CARDOSO

Après cinq années de travaux et un investissement à hauteur de 250 millions de francs, l’EHL a dévoilé ce vendredi un campus flambant neuf, sur les hauteurs de Lausanne. Ce nouvel écrin se présente comme un joyau d’architecture durable et écocertifié, avec l’ambition de créer un village universitaire favorisant les interactions entre étudiants, professeurs et professionnels, tout en offrant un cadre de vie exceptionnel aux étudiants.