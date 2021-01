Football – Entre la Coupe et le championnat, qui a la priorité? Plusieurs matches de SFL reportés à recaser, trois 8es de finale de la Coupe aussi, un calendrier surchargé: il faudra peut-être choisir. Daniel Visentini

Dominique Blanc Photo: Patrick Martin

On n’en est pas encore là, mais le cas d’école pourrait secouer le football suisse sous peu. Avec un calendrier sous Covid surchargé, avec les quarantaines de Servette et de Lucerne qui ont déjà obligé à recaser des rencontres de Super League, avec un Lausanne en sursis qui a vu le YB - LS de mercredi annulé et, enfin, avec trois huitièmes de finale de Coupe de Suisse impliquant des équipes amatrices (Monthey, Vevey et Soleure) qui ont été reportés au mois d’avril, la question qui tue est: qui du championnat ou de la Coupe aura la priorité, si la situation demande à choisir?