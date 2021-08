Les mystères du corps humain – Tout savoir sur la sueur Tout le monde transpire, et pourtant ce mécanisme biologique indispensable nous dégoûte quand il ne nous fait pas honte. C’est bien dommage. Geneviève Comby

La sueur contient de l’eau, du sel, des molécules odorantes, bien sûr, mais aussi du sébum. Elle reflète également ce qu’on mange et ce qu’on inhale. Getty Images

Arrêtez de froncer le nez, vous découvrirez un univers fascinant. Celui de la sueur. Essentielle à notre survie, elle est au centre d’histoires parfois invraisemblables. Comme celle de cette infirmière sud-africaine dont la transpiration avait pris une inquiétante couleur rouge. Son cas a donné lieu à une publication dans une revue scientifique.

Il faut dire que la littérature médicale est remplie de sueurs devenues vertes, bleues, jaunes ou rouges. Autrement dit, de chromhidroses, dont les causes peuvent aller de la génétique à l’exposition à des substances chimiques. Notre infirmière, elle, était en parfaite santé. Elle avait juste un goût immodéré pour des chips ultraépicées (six sachets par jour, tout de même). Et c’est parmi les ingrédients à base de tomate que se trouvait le coupable, comme le raconte Sarah Everts, journaliste scientifique et auteure d’un livre sur la transpiration («The Joy of Sweat», non traduit).