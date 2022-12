Mon animal et moi – Entre Martin Fuchs et «Clooney», il y a toujours beaucoup d’amour Le cavalier zurichois, No 2 mondial, est venu à Genève avec le cheval de sa vie, désormais à la retraite, pour dire, avec beaucoup d’émotion, adieu au public de Palexpo. Christian Maillard Genève

Martin Fuchs, champion d’équitation, 30 ans, avec son hongre de 16 ans, qui a fait de lui un meilleur cavalier. MAGALI GIRARDIN

Quand il parle de lui, il y a forcément des trémolos dans la voix, avec énormément d’émotions qui se dégagent. Entre le grand champion Martin Fuchs, No 2 mondial, et Clooney, son hongre de 16 ans, il y a de l’amour, de la fierté et une immense complicité.