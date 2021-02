Ski de fond au Brassus – Entre météo et pandémie, la Vallée a réussi son pari Un an après les JOJ, le site des Grandes Roches a accueilli 150 skieurs lors de la Swiss Cup. Un véritable tour de force. Pierre-Alain Schlosser

Les 60 bénévoles ont travaillé dur pour permettre à ces compétitions d’avoir lieu malgré la pluie et le redoux. Florian Cella

Sur une pente bien visible, cinq lettres sont écrites en grand. Tracé dans la neige par les enfants en majuscules, LILOU vaut la plus belles des pancartes de supporters. Le prénom de la régionale de l’étape, inscrit sur fond blanc jauni par la pluie ensablée du Sahara, n’a pas laissé la principale intéressée de marbre. À 17 ans, Lilou Freiholz a été touchée par le geste des gamins de la région. «C’était motivant, raconte la gymnasienne. Au départ, les petits sont venus vers moi pour me dire qu’ils avaient écrit mon prénom. Ça fait plaisir de skier à domicile. Sans les parents sur place, ce n’est pas vraiment la même ambiance, on a l’impression d’être un peu en camp. Mais les bénévoles m’encourageaient sur le parcours.»