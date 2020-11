États-Unis – Entre Pompeo et Biden, la diplomatie américaine en grand écart Le secrétaire d’État américain a affirmé mardi que la transition se ferait en douceur… vers un nouveau mandat Trump, alors que le président élu était félicité par les dirigeants étrangers.

Les dirigeants des pays alliés des États-Unis se sont pressés mardi de promettre leur coopération au futur président Joe Biden alors même que le secrétaire d’État Mike Pompeo évoquait, envers et contre tout, la perspective d’un «second» mandat pour Donald Trump.

Le grand écart diplomatique de la première puissance mondiale devrait être encore plus manifeste lorsque Mike Pompeo se rendra, vendredi, en tournée dans plusieurs pays qui viennent justement de féliciter le démocrate pour son élection.

À Washington, le chef de la diplomatie américaine a été interrogé sur les mesures prises par le département d’État, un ministère-clé en matière de sécurité nationale, pour favoriser la transition avec les équipes du président élu.

Second degré?

«Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump», a lâché d’un ton neutre le plus fidèle des ministres trumpistes, avant d’esquisser un sourire. Second degré ou affirmation sérieuse? Le secrétaire d’État a en tout cas refusé de reconnaître la défaite du président républicain sortant.

«Nous allons compter toutes les voix», a-t-il ajouté, assurant que le reste du monde était conscient qu’il s’agissait d’un «processus légal» qui «prend du temps». Visiblement agacé, il a jugé «ridicule» d’être interrogé sur le risque que la position de Donald Trump sape les efforts de la diplomatie américaine pour garantir des élections «libres et justes» dans d’autres pays.

«Dans un autre contexte, dans un autre monde, à un autre moment», ces propos «auraient pu être drôles», a réagi l’ex-diplomate Richard Haass. «Mais pas dans ce contexte, dans ce monde, en ce moment. Les enjeux sont trop gros pour notre démocratie et notre rang.»

Jusqu’au-boutistes

Le milliardaire républicain affirme avoir gagné l’élection présidentielle et a promis de batailler en justice pour obtenir un renversement des résultats, sans apporter la moindre preuve des «fraudes» qu’il dénonce.

Avec ses propos, Mike Pompeo semble se positionner parmi les jusqu’au-boutistes du camp trumpiste. Or vendredi, il doit s’envoler pour la France, puis la Turquie, Israël ou encore l’Arabie saoudite, autant de proches alliés des États-Unis dont les dirigeants ont félicité Joe Biden.

Ce qui devrait être la tournée d’adieu d’un secrétaire d’État «canard boiteux», comme on désigne un responsable dont on sait déjà qu’il sera bientôt balayé par l’alternance, risque de se transformer en voyage lunaire aux côtés d’homologues qui ont déjà tourné la page des tumultueuses années Trump.

L’Amérique est «de retour»

Wilmington, Delaware. Autre ville, autre conférence de presse. Et une autre diplomatie américaine en gestation. Joe Biden, qui se prépare à prendre ses fonctions le 20 janvier en faisant mine de ne pas se soucier des résistances de Donald Trump, a annoncé s’être entretenu avec plusieurs futurs homologues.

«Je leur ai dit que l’Amérique était de retour», «ce n’est plus l’Amérique seule», a-t-il lancé, brocardant l’unilatéralisme de son rival, chantre de «l’Amérique d’abord». Leur réponse a été «enthousiaste», «j’ai confiance, nous allons réussir à restaurer le respect dont l’Amérique jouissait auparavant», a-t-il ajouté.

À 77 ans, l’ancien vice-président de Barack Obama promet de restaurer le leadership américain. Côté européen, la rupture est particulièrement attendue sur l’accord de Paris sur le climat, dont le président républicain est sorti et auquel Joe Biden veut réadhérer au premier jour de son mandat, mais aussi sur la lutte contre la pandémie.

Le démocrate propose aussi d’organiser, pendant sa première année à la Maison-Blanche, un «sommet des démocraties» pour réaffirmer l’attachement des États-Unis au multilatéralisme et à leurs alliés, pris d’assaut pendant quatre ans.

Entretien avec Macron et Johnson

Et ses premiers entretiens téléphoniques, depuis lundi, ont abondé en ce sens. À Emmanuel Macron, Joe Biden a promis de «redynamiser» les relations avec l’Otan et l’Union européenne, malmenées par Donald Trump. Le président français l’a «assuré de sa volonté de travailler ensemble» sur le climat, la santé et la lutte antiterroriste.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, pourtant plus proche du républicain, s’est dit «impatient» de travailler avec le démocrate sur ces mêmes sujets, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel, particulièrement bousculée par le président sortant, a émis «le vœu d’une collaboration étroite et basée sur la confiance».

Ces leaders européens avaient félicité Joe Biden dès samedi lorsqu’il avait été déclaré vainqueur. Mais même les dirigeants qui s’étaient montrés plus prudents commencent à se joindre au chœur international. Le Turc Recep Tayyip Erdogan a ainsi adressé mardi au président élu un message pour l’appeler à un «renforcement» des relations bilatérales -- tout en remerciant Donald Trump de sa «chaleureuse amitié».

