Accord historique au Moyen-Orient – Entre Téhéran et Riyad, «le choc des titans est suspendu» L’Iran et l’Arabie saoudite renouent leurs liens diplomatiques sous l’égide surprise de la Chine, qui confirme sa montée en puissance dans l’arène moyen-orientale. Théophile Simon

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, et le prince héritier saoudien, Mohamemd ben Salmane, mettent en sourdine leur rivalité. L’accord permet à l’Iran de sortir de son isolement et à l’Arabie saoudite de s’affranchir de Washington. AFP

Un tournant géopolitique est survenu dans le golfe Persique ce vendredi: après sept ans de brouille, l’Iran et l’Arabie saoudite vont reprendre leurs relations diplomatiques. Les deux puissances régionales, dont les rivalités alimentent plusieurs conflits au Moyen-Orient, ont annoncé la réouverture de leurs ambassades respectives et vont «renouer leurs liens économiques, technologiques, scientifiques, culturels et sportifs».