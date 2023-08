Exposition historique – Entre Vaud et Berne, le château de Salavaux rejoue son passé Archiviste de Vully-les-Lacs, Jean-Charles Lauper propose une exposition en plusieurs volets sur la riche histoire de ce château bâti en 1592. Sébastien Galliker

Ancien domaine agricole d’importance, le château de Salavaux est devenu un hôtel-restaurant de 17 chambres haut de gamme en 2009. CHRISTIAN BRUN

Le drapeau vert et blanc du canton de Vaud flotte au vent à l’entrée de l’hôtel-restaurant du château de Salavaux. Mais cela n’a pas toujours été le cas pour cette bâtisse, construite en 1592 autour de la tour du XIIIe siècle par deux familles patriciennes bernoises, les von Wattenwyl et les Bindnemmer. Plusieurs baillis bernois établis dans le Pays de Vaud ou d’autres familles aisées en deviendront tour à tour les propriétaires, jusqu’à l’indépendance du canton de Vaud, en 1798. Par le biais d’une exposition historique réalisée par Jean-Charles Lauper, ces anecdotes sont à découvrir jusqu’à fin août dans l’ancienne grange du domaine, entre 8 h et 17 h.