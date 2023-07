Détournement de graphisme – Entre Visions du Réel et le Zinéma, la police ne passe pas Le festival nyonnais n’a pas apprécié que le patron du miniplexe lausannois pastiche sa ligne graphique pour promouvoir sa propre manifestation. Passe d’armes. Boris Senff

Plagiat, citation, pastiche, détournement? Entre la communication officielle de Visions du Réel et celle imaginée par le Zinéma pour son événement «Dix toiles sous les étoiles», les liens sont évidents. Mais sont-ils illicites? VISIONS DU REEL/ZINEMA

Pour annoncer la dernière mouture de son festival gratuit et subventionnée par la Ville de Lausanne «Dix toiles sous les étoiles», qui a eu lieu fin juin au Parc de Mon-Repos, Laurent Toplitsch s’est amusé à détourner certains aspects graphiques de la communication de Visions du Réel.

Fort d’une programmation documentaire – baptisée pour l’occasion «Films documenteurs» – le petit événement lausannois en plein air a emprunté au festival nyonnais une police de caractères jaune et «outline» (c’est-à-dire creuse), appliquée sur une photographie, un visuel imaginé par Alice Vodoz et Eilean Friis-Lund du Hélas Studio.

Mais ce que le vibrionnant patron du Zinéma lausannois considérait comme une «innocente pochade» n’a pas été du goût du festival international du film, notamment de sa fondation qui lui envoyait, le 29 juin, un courrier d’avocat l’accusant d’avoir «volontairement et sans vergogne copié la presque intégralité de l’identité visuelle de la Fondation Visions du Réel». Cette missive arrivait quelques jours après une première mise en demeure de la fondation, manifestant son mécontentement devant cette appropriation graphique.

Marque et liberté

Entre celui, blagueur, qui se drape dans le principe de la liberté d’expression artistique et ceux qui le somment d’éliminer une communication de l’ordre du plagiat qui sèmerait la confusion – en cherchant à faire croire que ce rendez-vous lausannois serait un volet organisé par Nyon – le ton monte dans un premier temps.

Laurent Toplitsch commence par rétorquer avec une définition du pastiche, ce mélange ambivalent de parodie et d’hommage, tandis que Visions, par la voix de son avocat, cherche à «faire constater le caractère illicite de [son] action et solliciter le paiement de dommages et intérêts».

«Chaque marque aurait réagi comme nous l’avons fait.» Raymond Loretan, président de Visions du Réel

L’affaire pose la question du détournement, de la citation, et de la liberté d’en user. Évidemment, Laurent Toplitsch n’est pas Richard Prince, célèbre artiste états-unien qui joue des limites autour de la propriété intellectuelle des images et de leur diffusion, et l’affaire ne se situe que très moyennement dans un champ artistique, relevant plutôt de la promotion et du graphisme afférent.

«Pas un self-service»

Pour Raymond Loretan, président de Visions du Réel, les enjeux sont très simples: «Chaque label aurait réagi comme nous l’avons fait. Nous devons protéger nos droits, contrôler notre image et éviter une utilisation abusive de celle-ci. Je ne discute pas l’intention de Laurent Toplitsch, possiblement de l’ordre du witz, mais nous devons veiller à ce qu’il n’y ait pas de précédent. Une identité visuelle n’est pas un self-service. Nous avons une responsabilité d’authenticité vis-à-vis de notre public et de nos partenaires.»

Heureusement, le différend n’aura pas eu l’occasion de s’envenimer. Le patron du Zinéma a finalement désactivé le site de son open air et éliminé les posts Facebook munis de la ligne graphique litigieuse, donnant ainsi satisfaction aux demandes de Visions du Réel.

Laurent Toplitsch garde son sens de la dérision, signalant un flyer de la commune de Prilly annonçant la projection d’un film sous l’intitulé «Une toile sous les étoiles», citation de son propre open air mais sans détournement graphique. Le nombre des toiles sous les étoiles est d’ailleurs soumis à forte variation puisque lui-même en propose une onzième ce vendredi, «La collectionneuse» d’Eric Rohmer. Pourvu qu’il ne collectionne pas les litiges.

De dix toiles à une seule, voire à onze… DR

