Votations 29 novembre – Entreprises: Centre, jeunes et femmes ont permis le «oui» L’analyse VOX sur les votations fédérales du 29 novembre le montre: le souhait que le monde des affaires se comporte de manière juste et éthique est largement présent dans la population.

L’initiative pour des multinationales responsables a plu à la moitié des électeurs centristes, ainsi qu’à la majorité des femmes et des moins de 50 ans. Keystone

L’initiative pour des multinationales responsables, qui a buté sur la majorité des cantons le 29 novembre, a recueilli la majorité du peuple grâce au soutien des électeurs du centre, des jeunes et des femmes. Celle contre le commerce de guerre a été rejetée en raison de préoccupations économiques.

L’analyse VOX sur les votations fédérales du 29 novembre, diffusée jeudi, le montre: le souhait que le monde des affaires se comporte de manière juste et éthique est largement présent dans la population.

L’initiative pour des multinationales responsables, qui n’est que la deuxième depuis 1955 à échouer devant la majorité des cantons malgré celle acquise devant la population, a réussi à convaincre au-delà de la gauche. Ses arguments ont aussi plu à la moitié des électeurs centristes, ainsi qu’à la majorité des femmes et des moins de 50 ans.

UDC et PLR ont fait capoter le «oui»

Plus d’un quart de l’électorat PDC et près des deux tiers de celui du PVL ont permis, avec le très fort soutien des sympathisants du PS et des Verts, au «oui» populaire de l’emporter. Cependant, dans les cantons finalement victorieux, les forces du centre droit se sont avérées dominantes.

En effet, les sympathisants de l’UDC (85%) et du PLR (81%) ont massivement rejeté l’initiative. Par ailleurs, l’électorat de confession protestante réformée et catholique a en majorité rejeté l’initiative. Les électeurs sans confession l’ont eux majoritairement approuvée.

Intervention de l’Etat nécessaire

Le «oui» populaire était associé à une opinion défendant davantage d’interventions publiques dans l’économie en général et pour l’environnement en particulier. L’électorat a en outre, par son «oui», manifesté son soutien aux organisations de défense des droits humains et sa méfiance envers les multinationales basées en Suisse.

Un argument important du «oui» se référait aux expériences faites jusqu’ici, qui montreraient que des interventions de l’Etat seraient nécessaires. Le cap de l’initiative vers davantage de responsabilité globale des multinationales est un argument porteur, tant chez les tenants de l’initiative que chez ses opposants.

Problèmes de mise en oeuvre

Le camp du «non», victorieux grâce aux cantons, avait émis des réserves dans trois domaines. Il craignait des problèmes de mise en oeuvre – bureaucratie et frais pour l’entreprise comme pour l’Etat – et un préjudice économique.

Des doutes ont également été exprimés quant à l’effet d’une démarche isolée et dans les pays en développement. Enfin, ceux qui ont voté «non» ont eu tendance à considérer que la pandémie avait plutôt influencé leur décision.

Matériel de guerre: le «oui» a mobilisé

Trop délicate sur le plan économique et probablement productrice de trop peu d’effets, l’initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériels de guerre» a subi le même sort que celle pour des entreprises responsables. Elle a été refusée par le peuple avec 42% de «oui».

Ce texte a toutefois réussi à recueillir une part relativement forte de «oui». En effet, comparé aux initiatives pacifistes antérieures, comme les dénommées «Pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix» (part de «oui»: 36%) ou «Économiser dans l’armée et la défense générale" (part de «oui": 38%), il est parvenu à mobiliser nettement plus de monde.

Centre et droite majoritairement contre

Les voix du «oui» venaient principalement de l’électorat idéologiquement de gauche. Les sympathisants des Verts et du PS, fortement mobilisés, ont déposé en grande majorité un «oui» dans les urnes.

En revanche, les sympathisants du centre et de la droite ont très fréquemment voté «non» et ainsi fait pencher la balance. Seuls les sympathisants du PVL ont été divisés: ils ont voté «oui» à 50%.

Au sein de l’électorat qui a voté «oui», la confiance envers le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et la Banque nationale suisse (BNS) a joué un rôle. Plus une personne fait confiance au GSsA et moins elle fait confiance à la BNS, plus il est probable qu’elle ait voté en faveur de l’initiative contre le commerce de guerre.

Effet trop limité

Au niveau du contenu, les aspirations éthiques de l’initiative contre le commerce de guerre ont certes déclenché un écho en majorité positif parmi les votants, mais l’initiative a trop peu convaincu en raison de son effet limité et de ses conséquences économiques négatives.

Ainsi, par exemple, une forte majorité était d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’argent des caisses de pensions suisses ne devrait pas servir à produire du matériel qui tue des personnes. Cependant, le vide laissé par le retrait des investissements suisses serait comblé par d’autres acteurs. La Suisse ne pourrait pas empêcher des guerres et se retrouverait financièrement fragilisée.

Mobilisation des jeunes femmes

Ces votations ont été marquées par la participation, traditionnelle, des personnes intéressées par la politique et des votants plutôt aisés, rattachés à un camp politique précis. La forte mobilisation dans le camp de gauche et chez les jeunes femmes explique en partie la participation légèrement accrue au vote.

Effectuée par gfs.bern, l’enquête a été menée auprès de 3054 titulaires du droit de vote. Elle a été financée par la Chancellerie fédérale.

