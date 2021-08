L’invité - Entreprises recherchent apprentis, désespérément

Il se produit cette semaine la rentrée des classes mais aussi la rentrée dont personne ne parle, celle des apprentis de première année qui découvrent leur nouveau lieu de formation. Or si l’on se presse dans les écoles, c’est loin d’être le cas dans les entreprises.

Il fut un temps où les places d’apprentissage manquaient pour les jeunes en fin de scolarité. Depuis une dizaine d’années, l’inverse est vrai et l’offre dépasse la demande. Le 15 août, on comptait encore 850 places disponibles dans le canton de Vaud, dans tous les secteurs: les services et l’industrie, la construction et les métiers de bouche. Toujours plus fréquemment, la pénurie d’apprentis complique la tâche des entreprises soucieuses de la relève.

«La voie de l’apprentissage est de plus en plus délaissée et les jeunes se précipitent au gymnase. Oui, mais lequel?»

Alors, où sont les jeunes? La réponse est simple: au gymnase. L’afflux y est tel que l’on ouvre des classes à foison… et même des gymnases (à Étoy et à Bussigny). Or ce succès extraordinaire repose en partie sur un malentendu.

Les gymnases vaudois abritent les écoles de maturité, qui conduisent à cette dernière. Ils regroupent aussi les écoles de culture générale (dans les domaines de la santé, du social, de la pédagogie ou de la communication) et l’école de commerce, toutes voies qui ne mènent pas à la maturité et aux hautes écoles universitaires.

Pour beaucoup de jeunes et pour leurs parents, la difficulté d’opérer un choix professionnel pousse à s’inscrire «au gymnase» dans les écoles de culture générale un peu par défaut. Or ces écoles constituent déjà un vrai choix professionnel, sans compter que bon nombre des élèves qui les fréquentent aboutissent finalement en apprentissage. Leur accès est-il trop aisé? Leur positionnement dans notre système général de formation est-il bien compris?

Il est l’heure de redoubler d’efforts pour promouvoir la formation professionnelle, et en particulier la formation duale en entreprise. Dans le canton de Vaud, à peine 20% des élèves entrent en apprentissage au sortir de l’école obligatoire. La principale raison de cette désaffection relève d’un mélange d’ignorance et de préjugés.

Et les débouchés?

Un papier universitaire débouche-t-il à tout coup sur un emploi plus sûr, plus intéressant et mieux rémunéré que ce que peut offrir un certificat fédéral de capacité? Les métiers manuels ou commerciaux sont-ils forcément moins intéressants que ceux qui sont de nature plus conceptuelle? Offrent-ils moins de débouchés ou de possibilités de perfectionnement?

Comme le proclament désormais aussi les responsables politiques de la formation de notre canton, l’apprentissage doit être regardé comme un premier choix. Il est une filière à succès, exigeante et innovante. Il permet d’entrer de plain-pied dans la vie active, dans des professions très recherchées.

Aux jeunes et à leurs parents d’en être aussi convaincus.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

