Suspense autour des multinationales responsables

Les Helvètes doivent décider dimanche si les multinationales basées en Suisse doivent faire plus pour s’assurer du respect des droits de l’homme et de l’environnement dans leurs activités à l’étranger, mais aussi celles de leurs fournisseurs et même de leurs partenaires commerciaux.

L’initiative dite sur «les multinationales responsables» ferait obligation aux entreprises de vérifier et prendre des mesures pour prévenir les violations de ces droits. Elles pourraient surtout avoir à répondre d’éventuels manquements devant les tribunaux suisses. De grands groupes comme Glencore, Syngenta ou Lafarge-Holcim sont visés. Les PME ne seront pas concernées par le devoir de diligence, sauf en cas d’activité à haut risque comme le commerce d’or ou de diamants.

Le Conseil fédéral et le Parlement reconnaissent la nécessité d’agir, mais pas sous cette forme. Ils soutiennent le contre-projet qui entrera en vigueur automatiquement si l’initiative est rejetée. Adopté par une majorité de centre-droit au Parlement, il ne réglemente pas explicitement la responsabilité de la maison-mère pour les entreprises contrôlées à l’étranger.

Le suspense reste entier sur le résultat du scrutin. Un sondage effectué mi-novembre par Tamedia donnait 51% des voix en faveur de l’adoption de cette intitiative.