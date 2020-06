Prix Vigier 2020 – Entreprises vaudoise et fribourgeoise récompensées Les cinq lauréats du Prix Vigier 2020 ont été annoncés mercredi. Parmi eux, deux entreprises romandes.

Les prix sont habituellement remis à la Sommerhaus de Vigier à Soleure (ci-contre). En raison de l’épidémie, la cérémonie aura eu lieu dans les studios de CNN Money Switzerland (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Deux entreprises romandes, Bloom Biorenewables SA à Marly (FR) et EH Group Engineering SA à Prangins (VD), figurent parmi les lauréats du Prix Vigier 2020. Les vainqueurs, dont quatre sur cinq sont actifs dans les cleantech, reçoivent 100’000 francs chacun.

Les lauréats ont été choisis parmi 192 projets, a indiqué mercredi la Fondation de Vigier dans un communiqué. Et d’ajouter que «ces entreprises représentent un potentiel de rétablissement de l’économie suisse plus respectueux de l’environnement après la crise liée au Covid-19».

La start-up Bloom Biorenewables SA transforme le bois et les déchets agricoles en matériaux renouvelables qui peuvent remplacer complètement le pétrole. EH Group Engineering SA a pour sa part développé une technologie innovante de piles à combustible qui permet d’exploiter la puissance de l’hydrogène de manière fiable, compacte et à faible coût.

Panneaux isolants

Les trois autres entreprises distinguées sont zurichoises. FenX SA transforme des déchets industriels en panneaux isolants très performants, non inflammables et avec une empreinte carbone minimum. Microcaps SA a quant à elle développé des microcapsules qui permettent de s’assurer que les médicaments sont diffusés dans les parties du corps concernées et à un rythme spécifique.

Finalement, Oxara AG transforme les déchets d’excavation en produits de construction respectueux de l’environnement. Cela permet à l’industrie de la construction d’économiser des frais d’enfouissement tout en bénéficiant de matériaux de construction durables, relève la Fondation de Vigier. Cette dernière décerne chaque année des prix d’encouragement de 100’000 francs chacun à cinq entrepreneurs domiciliés en Suisse, âgés de moins de 45 ans.

( ATS/NXP )