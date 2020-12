Coronavirus – Entretien entre Paris, Berlin et l’UE sur la variante du virus Les dirigeants allemands, français et européens se sont entretenus ce dimanche au sujet de la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

Comme souvent depuis le début de la pandémie, un entretien virtuel s’est tenu ce dimanche entre Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen et Charles Michel. Archives/AFP

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen et Charles Michel se sont consultés dimanche sur la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni, a indiqué l’Élysée. Cette nouvelle a conduit plusieurs pays européens à suspendre leurs vols.

Les dirigeants français et allemand, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont échangé, alors que les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont annoncé la suspension des vols et des trains avec le Royaume-Uni. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté appelé ses membres en Europe à «renforcer leurs contrôles» du fait de la nouvelle variante du coronavirus.

La France et l’Allemagne n’ont pas encore annoncé de telles mesures et cherchent d’abord à se coordonner au niveau européen. Paris dit cependant suivre la situation «de très près» et Berlin envisage «sérieusement» une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni mais aussi d’Afrique du Sud, pays dont la situation sanitaire a également été évoquée pendant l’entretien entre Emmanuel Macron, Angela Merkel et les dirigeants de l’UE.

L’Autriche «veut également imposer», selon son ministre de la Santé, une interdiction d’atterrissage sur les vols en provenance de Grande-Bretagne. L’Espagne a également demandé à Bruxelles une réponse «coordonnée» de l’Union européenne sur une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Nouvelle crise

Samedi, le gouvernement britannique a annoncé un reconfinement de Londres et du sud-est de l’Angleterre pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du virus.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, a déclaré que selon les premières données, le virus qui circule à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre est jusqu’à 70 pour cent plus contagieux que la précédente souche. La nouvelle variante est «hors de contrôle» au Royaume-Uni, a indiqué dimanche le ministre de la Santé britannique Matt Hancock.

Cette nouvelle crise intervient à seulement onze jours de la rupture définitive entre Royaume-Uni et l’Union européenne qui restaient engagés dimanche dans un éprouvant bras de fer sur la pêche bloquant toute perspective d’accord post-Brexit. Ce dossier a également été abordé lors de l’entretien entre Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen et Charles Michel, a précisé l’Élysée.

ATS/NXP