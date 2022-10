Fusion de communes – Envie d’union au pied du Mont de Chamblon Un sondage montre que les citoyens de Chamblon, Mathod, Suscévaz et Treycovagnes sont favorables à une fusion des communes nord-vaudoises. Fabien Lapierre

À Treycovagnes, au premier plan, 80% des citoyens ayant répondu au sondage souhaitent une fusion, notamment avec Chamblon juste au-dessus. PATRICK MARTIN

Les quatre villages au sud du Mont de Chamblon – connu pour sa place d’armes – pourraient un jour former une seule et même commune. C’est le souhait des Municipalités de Chamblon, Mathod, Suscévaz et Treycovagnes, mais aussi celui de leurs citoyens. Interrogés par le biais d’un sondage en septembre, ils se sont majoritairement exprimés en faveur d’une fusion, à des taux allant de 60,5% et 92,5% des avis exprimés.