Vaccin contre la variole du singe – «Environ 10'000 Vaudois pourraient être intéressés» Une soixantaine d'habitants du canton ont été infectés par le virus. La ministre Rebecca Ruiz veut acheter des doses.

Le public cible vaudois qui pourrait être intéressé par le vaccin contre la variole du singe est d'environ 10'000 personnes, estime la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz.

Le nombre de cas de variole du singe – 396 en Suisse à ce jour – continue d’augmenter. L’OFSP, qui a entamé des négociations avec le fabriquant du vaccin, «ne constate pas une explosion des cas» et précise qu’ils sont «dans la très grande majorité bénins». Vaud fait partie des cantons les plus touchés: 59 personnes, dont 57 homosexuels. Alors qu’aucune demande d’autorisation n’a été déposée auprès de Swissmedic, Vaud et Genève ont fait une démarche commune auprès du laboratoire Bavarian Nordic en vue de se fournir en vaccins directement chez lui. Les explications de Rebecca Ruiz, cheffe du Département vaudois de la santé.