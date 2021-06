Votations – Environnement, Covid-19 et terrorisme au menu des votations Les bureaux de vote fermeront leurs portes en milieu de journée dimanche car une très grande majorité d’électeurs a déjà voté par correspondance.

Les jeux sont presque faits sur les cinq objets en votation ce dimanche. Les initiatives phytosanitaires devraient échouer et risquent d’entraîner la loi sur le CO2 dans leur sillage. À l’inverse, les lois Covid-19 et sur les mesures policières passeraient la rampe.

Conformément à l’Accord de Paris sur le climat, la Suisse doit réduire d’ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport au niveau de 1990. La loi sur le CO2 lui permettra de tenir ses engagements. Mais rien n’est joué. Si le texte recueillait encore la majorité dans les derniers sondages, le «oui» s’est érodé au fil des semaines.

Soutenu par tous les partis sauf l’UDC, la loi fixe une série d’incitations financières, d’investissements et de programmes d’innovation. Elle introduit une taxe sur les billets d’avion, une augmentation de la taxe sur le CO2 et une hausse jusqu’à 12 centimes du prix du litre d’essence.

Pour les partisans, des changements climatiques non maîtrisés engendreront des coûts nettement supérieurs à ceux de ces mesures. Les opposants, emmenés notamment par la branche pétrolière et automobile, estiment que la loi est antisociale et injuste. Les charges supplémentaires pèseront lourdement sur les revenus faibles et moyens.

Le danger des pesticides

La loi sur le CO2 pourrait aussi pâtir de l’impopularité des deux initiatives visant à interdire les pesticides dans l’environnement. D’après les derniers sondages, les textes devraient être refusés, ce d’autant plus qu’ils nécessitent une double majorité du peuple et des cantons. La campagne a révélé un gros fossé villes-campagnes.

Selon les initiants, le Parlement a traîné les pieds pour réduire les pesticides dans l’environnement. Or aujourd’hui, les dangers pour la nature et la santé sont reconnus et documentés. Deux solutions assez voisines sont sur la table. Les milieux agricoles les jugent extrêmes. Ils craignent pour leur survie.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent les deux textes. Le gouvernement a prévu des mesures pour protéger les eaux. Les risques liés aux produits phytosanitaires, biocides et excédents de fertilisants doivent être réduits de 50% d’ici à 2027 par rapport à la moyenne des années 2012-2015. Reste à voir si ces annonces de dernière minute convaincront le peuple.

Aides financières en question

Le soutien à la loi Covid-19 est quant à lui resté plutôt constant au fil des sondages. Deux tiers de la population seraient favorables au texte, malgré le fort engagement des opposants. Banderoles, flyers et autocollants se sont multipliés dans les jardins privés, les commerces ou encore les espaces publics.

Confondant la loi Covid-19 et les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie, le camp du «non» assure que le Conseil fédéral a rendu «les gens malades par la peur» et leur a enlevé leurs libertés. Les Amis de la Constitution s’indignent également contre les futures inégalités que les personnes non-vaccinées subiraient.

Télétravail, fermeture des restaurants, des écoles ou des magasins ou encore vaccination n’ont rien à voir avec la loi Covid-19, ont rappelé de leur côté les partisans. Le texte règle avant tout les aides financières pour un million de personnes et 100’000 entreprises mises en difficulté par la crise du coronavirus, ont pointé le Conseil fédéral et tous les partis, à l’exception de l’UDC.

Mesures préventives problématiques

Dernier objet soumis au peuple, les mesures policières de lutte contre le terrorisme devraient elles aussi être adoptées sans trop de difficulté. Selon les derniers sondages, plus de 60% des votants se disent prêts à serrer la vis dans le domaine.

Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste devraient notamment être réprimés. Tout comme les activités de financement. Mais c’est surtout les mesures préventives envers les terroristes présumés qui ont été au centre de la campagne.

La gauche, le Parti pirate, les Vert’libéraux, les ONG, des experts en droit et des rapporteurs de l’ONU critiquent une définition trop large du terrorisme et un risque d’arbitraire. Ils dénoncent le fait que la plupart de ces mesures pourront s’appliquer à des adolescents dès 12 ans. Le Conseil fédéral et la majorité du camp bourgeois assurent que ces mesures sont proportionnées et qu’elles ne seront appliquées qu’en dernier recours.

