Les villes en quête de fraîcheur

Dans l’édition de «24 heures» de vendredi 4 août sous l’intitulé «Un été au zénith», par ailleurs fort intéressant, vous mettez en relief le réchauffement des villes et notamment le point de vue de M. Chenal, directeur de laboratoire à l’EPFL.

Depuis des années, le GIEC, des experts de tous azimuts et autres scientifiques nous rendent attentifs et tirent la sonnette d’alarme au sujet du réchauffement climatique, phénomène particulièrement ressenti dans les villes.

Le bétonnage massif et l’arrachage d’arbres sous des prétextes de maladies ou de mise en danger quelconque ne vont pas dans la bonne direction.

Au regard des photos de la ville de Lausanne parues dans cet article, on constate que la Municipalité pourtant fortement teintée de Vert n’est pas capable d’émettre un signal clair pour aider tant soit peu à diminuer la température. Quelques arbres sur la Riponne ne gêneraient en rien les manifestations qui s’y tiennent. Quant à faire une allée arborisée à Sévelin, où se trouve le problème?

Pour Plateforme 10, M. Chenal a clairement défini l’aberration de la fontaine à brumisateur. Quant au catalogue de mesures publié par Mme Delabarre, professeure d’urbanisme à l’UNIL, il n’a pas l’air de secouer les autorités.

Supprimer des places de parc, créer des pistes cyclables, gérer le trafic en interdisant n’ont aucun impact sur la chaleur, peut-être même créer l’effet inverse puisque des surfaces bétonnées sont en contact avec le soleil. Je pense que nous sommes en droit d’avoir des faits et des mesures concrètes de la part des autorités qui s’enorgueillissent de surfer sur le thème de l’écologie.

François Luther, Gilly

Ne pas voir les mauvaises nouvelles

Un baromètre électoral récent donne les Verts en repli. J’ai entendu un politicien de droite dire que la cause en est la somme des interdictions que prônent les Verts.

J’ai fortement l’impression que certains se détournent des Verts pour tuer le messager plutôt que d’entendre les mauvaises nouvelles sur l’état de la planète. Je comprends que personne n’ait envie de restrictions. Mais la nécessité de restrictions ne vient pas d’un parti, mais des limites planétaires.

Si un pont a une limite de poids à 3,5 tonnes et que le chauffeur de votre autocar de 15 tonnes veut s’y engager, est-ce déraisonnable de lui demander de prendre un autre chemin?

Aujourd’hui le «poids» (en pollution et en prélèvement sur la nature) de notre société a dépassé ce que la planète Terre peut supporter. Est-ce déraisonnable de vouloir s’alléger? Est-ce déraisonnable de vouloir moins de pollution? Est-ce déraisonnable de vouloir préserver la nature et un sol qui puisse produire de la nourriture? Qui lutte pour que nous, nos enfants et nos petits-­enfants puissions garder une terre habitable?

Jean-Marie Thévoz, Lausanne

Un pasteur qui a marqué des générations de Vaudois

Le 9 juillet dernier, une figure de notre région et de l’Église réformée vaudoise nous a quittés et, contrairement à d’autres personnalités, «24 heures» ne lui a pas rendu hommage.

Le pasteur Alain Burnand est en effet décédé à l’âge de 98 ans. Les jeunes générations ne le connaissent plus: son âge l’empêchait de faire ce qu’il aimait tellement: prêcher, chanter et écrire. Pourtant il a, dès les années soixante, marqué la vie du canton. En effet, consacré en 1950, père de trois enfants, il a reçu du Conseil synodal de l’époque le mandat particulier d’apporter la Parole de Dieu hors des églises puisque les gens préféraient déjà d’autres activités au culte du dimanche.

Dès 1961, une équipe de jeunes l’a accompagné sur les routes, dans les campings, les places de sport, les paroisses du pays, chantant des mélodies «du top 50» de l’époque: Bécaud, Brassens, Brel et… Burnand. L’Équipe Croix-de-Camargue, qui n’avait rien de camarguaise mais portait ce symbole des trois vertus chrétiennes, a sillonné le pays mais aussi la France, la Belgique, les Pays-Bas pour appuyer un ministère pour le moins singulier. En 1976, le mandat de l’Église a pris fin.

Désormais aumônier du CHUV, puis de l’Hôpital ophtalmique et de la Clinique de la Source, Alain Burnand, toujours accompagné de l’Équipe, a mis sa foi et son imagination au service des malades tout en publiant des livres témoignages de son travail. À Noël 2004, à la veille des 80 ans de son fondateur et encore directeur, l’Équipe a rangé ses chemises bleues mais le pasteur a poursuivi son ministère chaque fois qu’il en avait l’occasion, continuant aussi à publier, témoignant de la foi, de l’espérance et de l’amour du Christ.

Nicole Livet, Écublens

Les grèves hollywoodiennes, sources d’inspiration?

L’esprit de corps et la fibre syndicaliste des artistes et créateurs de l’industrie du cinéma font rêver...

À quand la grève des écrivains et écrivaines suisses pour obtenir un «droit de prêt» sur les bibliothèques qui prêtent leurs ouvrages à longueur d’années sans qu’un seul centime ne soit perçu par les auteurs, contrairement à ce qui est en vigueur dans les pays d’Europe?

Écrire est un travail sans garantie de salaire, même minimum, sans sécurité sociale, sans perspectives d’avenir autres qu’un prix littéraire échu de temps en temps si l’écrit en question est conforme à l’air du temps. Seuls Pro Litteris et le «droit de reprographie», défendu avec acharnement en son temps par Mousse Boulanger et Jeanine Massard, permettent l’achat des épinards sur lesquels le beurre reste hors de portée pour la majorité d’entre nous. Inutile de parler de l’association Autrices et Auteurs de Suisse (AdS) qui radie ses membres ne pouvant pas payer la cotisation annuelle de 200 francs.

Pour la majorité des littérateurs de ce pays, professeurs en activité ou à la retraite, l’esprit de corps et le syndicalisme font figure de gros mots. Et très lointaine donc reste la perspective de voir un jour les rayonnages des bibliothèques, subventionnées par l’argent public, vidés du travail de ceux et celles qui les remplissent avec leurs productions de créateurs en attendant les chefs-d’œuvre initiés par ChatGPT.

Marie-Claire Dewarrat, Châtel-Saint-Denis

