C’est vous qui le dites 10 février – Environnement, JO 2022, urgence climatique, EMS

EMS

Des institutions bienveillantes

À propos de l’article intitulé «Le chaos régnait dans un EMS de Leysin» («24 heures» du 5 février 2022).

En tant qu’humain et directeur d’EMS, je suis profondément attristé de ces maltraitances. En ma qualité de président d’HévivA (Association vaudoise des institutions médico-psycho-sociales) et au nom de son Comité, je regrette sincèrement ces graves manquements. Ils nuisent à l’image et au travail remarquable effectué dans nos institutions.