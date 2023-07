Alors que le développement de deux parcelles proches du campus tombe pour l’instant à l’eau pour la Commune de Saint-Sulpice, l’avenir d’un autre terrain communal interroge certains observateurs. Juste à côté, une vaste parcelle de plus de 30’000 m2 est, elle aussi, vierge de constructions tout en étant très proche du campus. Selon le Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois et le Schéma directeur des Hautes Écoles, présentés en 2021, ce terrain devrait compter parmi les zones d’expansion de l’EPFL et de l’UNIL à l’avenir. Il s’agit du résultat d’une entente entre les communes de l’Ouest lausannois dans le but de préserver une partie des terrains de sport situés à Chavannes-près-Renens, jusque-là entièrement inclus dans les zones d’expansion du campus. En échange, d’autres terrains ont été proposés aux Hautes Écoles, dont celui de Saint-Sulpice. Cette planification doit encore être validée par le Canton.