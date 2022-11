Patrimoine musical – Envoutée, Morges a inauguré la «Rolex» des orgues Paroissiens et mélomanes ont pu découvrir le nouvel orgue du temple de Morges, un instrument haut de gamme et sur mesure, destiné à dynamiser la place. Hugo Lopes

Véritable œuvre d’art, dominant le temple de Morges, le nouvel orgue a été conçu sur mesure par un atelier allemand prestigieux. Vanessa Cardoso/ 24 Heures

Une foule de fidèles et de curieux, une atmosphère chaleureuse et un son qui, soudain, enveloppe chaque recoin du vénérable bâtiment, bijou architectural du XVIIIe siècle. Le nouvel occupant des lieux, un orgue imposant, a réussi son entrée samedi au temple de Morges, qui fêtait ses 250 ans.

Réalisé en bois de serpent (ndlr: une essence de Guyane), en ébène, en noyer et en os, avec une force aussi monumentale qu’imposante de 2750 tuyaux, son esthétique s’inspire à la fois du baroque allemand de Gottfried Silbermann et du romantisme français d’Aristide Cavaillé-Coll. L’instrument est composé de 40 jeux, trois claviers, un pédalier, et constitue une des rares productions du facteur d’orgues Jürgen Ahrend, basé en Basse-Saxe, une vedette du milieu qui avait fait le déplacement pour l’occasion.

Aux claviers, Anne-Lise Vuilleumier Luy, organiste des lieux depuis 1981, accompagnée par le chœur Tale of Fantasy, Prix d’encouragement artistique de la Ville de Morges en 2019. Un grand écran spécialement installé permet au public de ne manquer aucun geste, tandis que la titulaire, émue, confiera avoir vécu «l’apogée de sa carrière».

Un défi de longue date

«Nous l’avons reçu en avril dernier. Entre le montage, les réglages et les harmonisations, il aura nécessité plus de six mois de travail », explique Denis Pittet, président de l’Association des orgues Ahrend du temple de Morges et ancien municipal à Morges. La demande de crédit avait été soumise au Conseil communal en 2017 déjà. Cette «Rolex» des orgues aurait coûté 1 million de francs à la Municipalité, même si une levée de fonds participative a toutefois permis d’alléger la facture. Le crowdfunding a récolté près de 230’000 francs, allégeant de près d’un quart la somme à débourser pour la Ville. Toutefois, cet orgue «haut de gamme» devrait tenir un siècle.

Les premiers sons ont été filmés en temps réel pour le public, nombreux. Vanessa Cardoso/ 24 Heures

«L’ancien orgue datait de 1951 et il était, malheureusement, en piteux état. Sa rénovation aurait coûté plus de 400’000 francs. Régulièrement, il jouait de mauvais tours à l’organiste du temple. Parfois, en pleine représentation, aucun son ne sortait des tuyaux», raconte Denis Pittet. Le nouvel instrument, dessiné sur mesure pour les lieux, a été choisi sur concours pour ses capacités à rendre le répertoire musical régional, tout en s’harmonisant avec l’acoustique de l’édifice.

Cet objet très important pour le patrimoine de la ville de Morges sera également un outil de formation et de partage, mentionne la syndique Mélanie Wyss: «L’orgue aura aussi pour vocation de dynamiser le temple et, pourquoi pas, développer de futures séries de concerts. Pour le moment, les retours sont excellents.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.