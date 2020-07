Froideville s’oppose aux éoliennes – EolJorat Nord ne tire pas la prise Malgré une demande de moratoire de la part du village du nord de Lausanne, les promoteurs du projet éolien disent vouloir poursuivre. Erwan Le Bec , Sylvain Muller

Une des quatre éoliennes du projet EolJorat Nord, vue depuis la lisière du village de Poliez-Pittet, selon le site internet du projet photomontage / EolJorat Nord.

Le Conseil communal de Froideville a-t-il eu la peau d’EolJorat Nord, ce projet de quatre éoliennes porté par Alpiq? C’est ce qu’assuraient en tout cas les opposants fin juin, après le vote d’une motion par les élus locaux.

Le texte demande notamment à la Municipalité de s’opposer à toute construction d’éoliennes sur le territoire communal, et ce pendant dix ans. N’auraient alors plus subsisté dans le projet que les trois éoliennes réparties sur les communes voisines de Poliez-Pittet, Jorat-Menthue et Corcelles-le-Jorat. Pas assez pour atteindre le seuil de 20 GWh fixé par la Confédération pour qu’un projet revête un statut d’importance nationale, à entendre les opposants de toujours.

Motion possiblement illégale

Dans les faits, la situation est nettement moins claire. En premier lieu parce qu’une motion est une demande faite à la Municipalité et non une décision. «En principe, nous avons une année pour présenter une réponse, rappelle le député-syndic Jean-François Thuillard. Auparavant, nous allons donc étudier cette motion et notamment vérifier sa légalité, car je ne suis pas du tout sûr que tous les points soient légalement réalisables.» L’élu n’en reconnaît pas moins que, vu le soutien quasi unanime du Législatif, il serait politiquement difficile pour la Municipalité de présenter une réponse allant dans une direction diamétralement opposée.

«Nous allons discuter avec les Municipalités concernées» Christel Varone, chargée de communication chez Alpiq

Du côté du promoteur, la société Alpiq, on nuance aussi. «L’heure est à l’analyse, informe la chargée de communication, Christel Varone. Nous allons discuter avec les Municipalités concernées et avec le Canton. Il est évident que le soutien des Communes et de leurs habitants est indispensable à la réalisation d’un tel parc.» Mais pas question de tirer la prise trop vite. Le groupe assure qu’il est en train d’étudier des changements dans le projet, qui reste à ce jour à l’état de dossier, non encore soumis à l’approbation du Canton. Un proche du dossier résume toutefois la situation sans mettre de gants: «Le projet n’est pas encore mort, mais disons qu’il est assez mal en point.»

Projets en suspens

Ce n’est pas le premier revers d’un projet éolien dans le centre du canton. En 2017, le Conseil communal de Villars-le-Terroir avait formellement demandé à la Commune de se retirer d’un projet éolien de Romande Énergie (quatre machines), dont on n’a plus eu de nouvelles depuis. Rien n’a officiellement bougé non plus du côté des sept éoliennes de Tous-Vents, entre Pailly et Essertines-sur-Yverdon, des cinq de Vuarrens ou des six de Vaud’Air, mises en suspend du côté de Villars-le-Comte.

«L’objectif cantonal reste d’actualité» Laurence Jobin, déléguée à la communication du Département de l’environnement et de la sécurité

De quoi remettre en question les objectifs de production du Canton? En l’état, aucun nouveau parc ne semble vouloir faire une intégration prochaine à la planification cantonale. «L’objectif inscrit dans le plan directeur cantonal reste, à ce stade, toujours d’actualité, indique la déléguée à la communication du Département de l’environnement et de la sécurité, Laurence Jobin. Il se situe entre 500 et 1000 GWh de production d’énergie éolienne par an, soit entre 12 et 24% de la consommation d’électricité actuelle du canton. La réflexion devra toutefois être menée, en particulier si plusieurs parcs venaient à subir des blocages importants.»

Jurisprudence attendue

Les jurisprudences fédérales à venir, notamment avec le parc éolien de Sainte-Croix, promettent d’être déterminantes. «L’issue des procédures en cours devant les tribunaux et les considérants donneront des indications importantes sur l’ensemble des projets prévus dans la planification éolienne et leur faisabilité, tout comme d’autres facteurs doivent être pris en compte, notamment l’adhésion de la population», conclut Laurence Jobin.