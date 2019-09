Epalinges baisse ses impôts en 2020 et 2021

Le Conseil communal d’Épalinges a accepté à l’unanimité de baisser les impôts de 1,5 point par rapport à 2019 et d’en fixer le coefficient à 64,5% pour les années 2020 et 2021. «Compte tenu des transferts financiers entre l’État et les Communes, l’opération permet d’assurer une stabilité fiscale aux contribuables palinzards. Il s’agit d’une opération blanche», assure le syndic Maurice Mischler.

Pour compenser les effets de la mise en œuvre anticipée de la Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), une convention a été signée en septembre 2018 prévoyant que l’État de Vaud verse un montant de 50 millions de francs aux Communes et reprenne dès 2020 la totalité des coûts de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), fixés pour 2019 à 95 francs par habitant. En contrepartie, les Communes se sont engagées à répercuter ce transfert de charges sur leur taux d’imposition. Le conseiller Guillaume Graf (PLR) a néanmoins attiré l’attention de l’assemblée sur le programme d’investissements prévus d’ici à 2023, pour un montant d’environ 63 millions de francs. «Nous resterons attentifs», a assuré l’élu. Par ailleurs, la Réforme fiscale et de financement de l’AVS (RFFA) ayant été acceptée par le peuple en mai dernier, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020, l’impact global de la RIE III sur les charges fiscales devrait par la suite se stabiliser.

Durant la même séance, le syndic a annoncé que la taxe sur les déchets allait diminuer en 2020. La réduction sera de dix francs pour les habitants.