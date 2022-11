Précarité en Suisse – Épluchage de patates dans le café social Ils ont été brisés par des emplois parmi les plus durs, par la vie ou la solitude: reportage en immersion avec les bénévoles qui font vivre le Verso l’Alto, le seul établissement du genre en Valais. Marie Parvex

Mahbobe (à g.), Marianne (à dr.) et Nasra préparent bénévolement le repas au Verso l’Alto. SEDRIK NEMETH

C’est un restaurant dans le centre-ville de Sion, le Verso l’Alto, avec une jolie baie vitrée et une terrasse comme il y en a beaucoup. Mais c’est le seul du Valais à servir le petit-déjeuner gratuit et le dîner pour 5 francs tous les jours de la semaine. Créé par les Églises catholiques et protestantes du canton, ce café social est l’une des meilleures fenêtres sur la précarité, souvent cachée en Valais. Il fête aujourd’hui ses 25 ans.