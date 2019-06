Épreuve du feu pour une nouvelle idée de la police

Dix-neuf heures à l’Hôtel de police de Prilly. Mélanie et Sasho arrivent tout juste pour prendre leur service. Ils en ont pour toute la nuit. Jusqu’à 5 heures du matin, ils feront équipe pour quadriller l’Ouest lausannois. Une patrouille en apparence banale. Et pourtant: tous deux sont les cobayes d’une expérience inédite dans le canton en matière d’organisation policière.

C’est qu’il n’y a pas si longtemps un tel tandem relevait de la science-fiction. Sasho est un appointé de la police de l’Ouest lausannois (POL) tandis que Mélanie est caporal de gendarmerie, intégrée au sein de la police cantonale (PolCant). Depuis ce printemps, ils sont parmi les premiers agents à former des patrouilles mixtes, unissant deux corps de police qui d’ordinaire agissent séparément.

Modèle sorti du chapeau

Le concept avait créé la surprise à sa naissance, il y a tout juste un an. Avec la Police intégrée décentralisée – nom de code Regio –, la POL et la PolCant annonçaient avoir concocté un nouveau modèle de coopération sur le plan opérationnel. Un modèle qui serait testé sur le terrain pendant deux ans dans le but, peut-être, de le pérenniser.

«Étendre le concept n’est pas un objectif en soi. Nous ne pensons pas que le modèle puisse être transposé tel quel, mais avec des adaptations»

Cette phase d’expérimentation a commencé au mois de mars dernier, et elle sera certainement observée sans complaisance (voir encadré). À l’heure actuelle, neuf polices communales ou intercommunales sont actives dans le canton, chacune sur son propre terrain, comme la POL. Celles-ci doivent accorder leurs violons avec la PolCant, qui couvre l’ensemble du territoire vaudois tout en bénéficiant de compétences étendues. La population avait bien dit non à l’option d’une police unique en 2009. Pourtant, le modèle dit de «police coordonnée» mis en place depuis lors ne satisfait pas tout le monde. L’an dernier, après avoir validé le projet Regio, la conseillère d’État Béatrice Métraux, chargée de la Sécurité, avait elle-même eu ce commentaire: «La police coordonnée telle qu’elle existe aujourd’hui cloisonne la gestion globale de la sécurité et la protection de la population.»

Trois points par jour

Au poste de Prilly, Mélanie et Sasho commencent leur soirée avec une séance de coordination qui est l’une des nouveautés de Regio. Avec leur chef d’unité, ils participent à une visioconférence réunissant également cinq cadres de la gendarmerie. «Dans le système actuel, les polices communales peuvent appeler des patrouilles de gendarmerie sur des événements à la dernière minute, explique Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la PolCant. Un point est fait une fois par semaine pour les événements extraordinaires, mais cela ne permet pas d’anticiper en continu. Avec Regio, on analyse ensemble la situation trois fois par jour.»

Conclusion de la visioconférence: rien à signaler dans le reste du canton, si ce n’est le rallye des Jeunesses campagnardes qui vient de commencer à Écublens. Quelques secondes plus tard, la patrouille tient pourtant sa première intervention de la soirée: un feu de poubelle dans un établissement scolaire.

Sirènes hurlantes, la voiture aux insignes de la gendarmerie se gare dans la cour de l’école. Non loin de là, un filet de fumée s’échappe d’un tas d’ordures tout juste noircies. C’est le concierge qui a donné l’alerte. Il dit avoir vu deux jeunes garçons sur les lieux et ajoute que ce n’est pas le premier méfait du genre dans les environs. La gendarme prend en main la discussion et explique d’emblée: «Un tel cas peut aller au Tribunal des mineurs, mais quoi qu’il arrive ils n’iront pas en prison pour cela.»

L’audition du concierge se fait sur place, dans la salle des maîtres, où Sasho branche un ordinateur et une imprimante embarqués avec la patrouille. C’est lui qui recueille ce témoignage, autre nouveauté de Regio. D’ordinaire, en tant que policier municipal, le jeune appointé de la POL ne peut ni auditionner des témoins ni mener des investigations. Une patrouille classique passerait normalement le relais à des gendarmes qui, eux, disposent de compétences judiciaires.

Mutualiser au maximum

«Le système actuel comporte des latences et des doublons», estime le chef de la gendarmerie mobile au sein de la PolCant, le capitaine Frédéric Graber, qui souligne l’objectif de mutualiser un maximum de ressources. Ainsi, les appels au numéro d’urgence 117 sont aussi concernés. «La centrale de la police cantonale peut engager des patrouilles immédiatement sans devoir transmettre à la centrale de la POL. Les gens n’ont plus besoin de réexpliquer deux fois la situation à l’opérateur», détaille Jean-Christophe Sauterel.

Mais le rapprochement entre la POL et la gendarmerie se déploie encore sur d’autres tableaux. Des formations continues seront mises en commun, la patrouille canine est d’ores et déjà mixte et, dès septembre, ce sera le cas d’une patrouille de police de proximité. Tout ou partie du poste de gendarmerie qui se trouve actuellement à Renens pourrait aussi, à terme, rejoindre les locaux de la POL à Prilly. «La seule chose que nous ne pouvons pas mutualiser est le statut de la gendarmerie et celui de la POL», relève Jean-Christophe Sauterel. Autrement dit, les deux corps de police resteront distincts pour respecter le cadre légal actuel.

De quoi apaiser les rivalités qui restent tenaces entre les policiers et les gendarmes sur le terrain? Mélanie admet que le projet a suscité des inquiétudes parmi les gendarmes. «Mais l’expérience est enrichissante. Le travail de la POL est très différent, plus proche du citoyen. Cette guerre des couleurs est historique, mais les esprits s’ouvrent.» Pour Sasho, le gain est peut-être encore plus clair: «Cela nous ouvre des portes. Nous avons fait la même formation à l’école de police, sans pouvoir appliquer les compétences judiciaires.»

Répondre à la demande

Pour Regio, le test doit se poursuivre jusqu’en 2021, le temps de faire ses preuves, et éventuellement de convaincre d’autres polices communales. «Étendre le concept n’est pas un objectif en soi, assure néanmoins Jean-Christophe Sauterel. Nous ne pensons pas que le modèle puisse être transposé tel quel, mais avec des adaptations. En outre, nous proposons une solution qui correspond au cadre légal existant, mais nous ne ferons que répondre à la demande des polices.» Si cette demande existe. Deux ans de test devraient suffire à le dire. (24 heures)