Équateur – Libération de 57 gardiens de prison et policiers otages Les prises d’otage dans six prisons du Guatemala ont pris fin vendredi. Les 57 gardiens et policiers libérés sont en bonne santé.

Cinquante-sept gardiens de prison et policiers, retenus en otage depuis plus de 24 heures par des détenus dans plusieurs prisons de l’Équateur, ont été libérés, a annoncé vendredi l’administration pénitentiaire (SNAI).

Les 50 agents et les sept officiers de police, «qui étaient retenus dans six prisons» du pays, «ont déjà été libérés, ont subi des évaluations médicales pour vérifier leur état de santé et sont en bonne santé», a indiqué le SNAI. Laconique, le communiqué ne donne aucune autre précision sur leur libération ou les circonstances de ces prises d’otages.

