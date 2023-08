Football – Murat Yakin retient Ndoye et Ugrinic Le sélectionneur a appelé 25 joueurs pour les matchs au Kosovo et contre Andorre à Sion. Valentin Schnorhk Muri b. Berne

Dan Ndoye, ici avec les M21 face à l’Angleterre en 2021, retrouvera l’équipe A. AFP



Nouvelle saison, même ligne. Murat Yakin s’est préservé de toute surprise dans la liste qu’il a concoctée en vue des prochains matchs de qualifications à l’Euro 2024, au Kosovo (samedi 9 septembre) et contre Andorre (dimanche 12 à Sion). Seul Filip Ugrinic (Young Boys) est une nouveauté.

L’autre principale information tient en le retour de Dan Ndoye. Le Vaudois, qui ne compte qu’une seule sélection, n’avait pas été rappelé depuis le mois de septembre 2022. Transféré de Bâle à Bologne, il peut en profiter pour se faire une place avec les A, après avoir longtemps été laissé à disposition des M21.

D’autant plus que c’est en attaque que Murat Yakin rencontre actuellement le plus de difficultés. Si Zeki Amdouni s’est montré en pleine bourre lors de ses dernières apparitions sous le maillot suisse (5 buts en 5 sélections), le sélectionneur devra faire sans Breel Embolo, durant plusieurs mois, le buteur de Monaco ayant été victime d’une grave blessure au genou cet été. De plus, Haris Seferovic s’est écarté de la sélection depuis son départ aux Émirats Arabes Unis. En revanche, Noah Okafor, qui vient de signer à l’AC Milan, revient en forme et est bien présent dans la liste, comme Cedric Itten.

La sélection suisse Gardiens: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/5 sélections), Yvon Mvogo (Lorient/4), Yann Sommer (Inter Milan/83). Défenseurs: Manuel Akanji (Manchester City/51/2 buts), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/47/1). Edimilson Fernandes (Mayence/28/2), Ricardo Rodriguez (Torino/108/9), Fabian Schär (Newcastle United/76/8), Cédric Zesiger (Wolfsburg/2/0). Milieux de terrain et attaquants: Michel Aebischer (Bologne/13/0), Zeki Amdouni (Burnley/5/5), Uran Bislimi (Lugano/1/0), Cedric Itten (Young Boys/9/4), Ardon Jashari (Lucerne/2/0), Dan Ndoye (Bologne/1/0), Noah Okafor (AC Milan/14/2), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire/114/27), Djibril Sow (FC Séville/38/0), Renato Steffen (Lugano/32/4), Filip Ugrinic (Young Boys/0/0), Ruben Vargas (Augsbourg/35/5), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/115/13), Denis Zakaria (AS Monaco/49/3).

Derrière, Yakin n’a en revanche retenu que six défenseurs, dont seulement deux latéraux: Edimilson Fernandes et Ricardo Rodriguez. Présent en juin, Jordna Lotomba ne fait pas partie de la sélection.

L’équipe de Suisse se réunira la semaine prochaine à Saillon, en Valais. Un entraînement public est prévu lundi 4 septembre, à 17h30, au Stade Saint-Laurent.



